台中大里要設砂石場 住戶憂交通、空氣污染群起反對

大里區草堤路158巷內一塊土地有廠商想設置砂石場，西湖里長賴加彬（右2）、市議員李天生（左4）帶領民眾高喊「堅決反對設置砂石場」。（記者陳建志攝）

2025/06/20 16:48

〔記者陳建志／台中報導〕大里區草堤路158巷內一塊一般農業用地，有廠商想變更為礦業用地設置砂石場，今天辦理會勘聽取民眾意見，因附近有100多家的工廠和住戶，都擔心砂石場進駐後，大車危及交通安全，揚起的沙塵、碎解的過程，更造成空氣、噪音污染，今天在西湖里長賴加彬帶領下，群起出面抗議高喊「堅決反對設置砂石場」。

大里西湖里長賴加彬表示，之前曾聽說里內草堤路158巷旁一塊一般農業用地，要變更為礦業用地設置堆置場，但直到10多天前收到通知今天要辦會勘，才知道原來是要設置砂石碎解洗選場、預拌混凝土拌合場及砂石臨時堆置場，附近民眾得知後都群起反對。

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賴加彬表示，附近有100多家的工廠和住戶，因158巷並不寬，砂石車頻繁進出將危及廠商和民眾的安全，揚起的灰塵更會造成空氣污染，因此堅決反對在這裡設置砂石場。

今天市府水利局邀集附近住戶、廠商進行會勘，聽取地方的意見，民眾在附近掛上「堅決反對設置砂石場」、「抗議！以鄰為壑，影響地方安全」白布條表達心聲，並現場簽署「不同意」設置砂石場的意見。

一位林姓住戶表示，自己因肺不好已經氣切，如果又在這裡設置砂石場，勢必造成空氣污染，不贊成在這裡設置砂石場；另一位賴姓婦人也說，自己在這裡土生土長已經70多年，這裡路這麼小，工廠這麼多，設置砂石場將影響民眾安寧和出入安全，堅決反對砂石場設在這裡。

到場聲援的民進黨市議員李天生則表示，民眾依法申請設置砂石場，目前是在收集附近民眾意見的程序，希望市府尊重居民不希望設置砂石場的心聲。

市府水利局表示，該公司申請變更為礦業用地，做為砂石碎解洗選場、預拌混凝土拌合場及砂石臨時堆置場等相關設施，為釐清250公尺內是否有住家並同意設置，因涉及人民權益，為了審慎處理，今天特別辦理會勘，目前並未核定，周邊居民表達的意見會納入後續審查的參考依據。

大里草堤路158巷內一塊一般農業用地，有廠商想變更為礦業用地設置砂石場，附近民眾表達反對心聲。（記者陳建志攝）

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