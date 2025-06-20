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    魷魚遊戲英熙娃娃要來台北了！7米高巨偶6/29起現身中正紀念堂

    《魷魚遊戲》劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶6月29日到7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場。（台北市觀傳局提供）

    《魷魚遊戲》劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶6月29日到7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場。（台北市觀傳局提供）

    2025/06/20 16:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕Netflix超夯韓劇《魷魚遊戲》要來台灣了！因應第3季即將上線，這次選定台北市作為宣傳城市，協辦的台北市觀光傳播局長余祥說，劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶，6月29日到7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場，邀請劇迷、遊客們來台北拍照打卡，也能順遊周邊好吃、好玩的景點。

    余祥說，《魷魚遊戲》2021年播出以來風靡全球，成為Netflix最受歡迎戲劇之一，第3季即將上線，Netflix選擇台北市作為宣傳城市，將中正紀念堂打造成主題空間，高達7公尺的「英熙」與「哲秀」巨型人偶將登場，也逼真還原劇中場景，打造沉浸式拍照打卡體驗，6月29日開幕日晚上更將點亮獨特粉色燈光，為台北夜色增添潮流氛圍與話題性。

    觀傳局也指出，中正紀念堂周邊經典台北美食雲集，包含歷久不衰的金峰魯肉飯、必比登推介杭州小籠湯包及南門市場的傳統美食等；更地處捷運淡水信義線與松山新店線交會處，旅客可輕鬆搭乘捷運探索周邊熱門商圈；沿淡水信義線北上可到中山站心中山商圈，感受質感小店與文創活力；往東門方向則有永康街、東門市場，適合品嚐人氣小吃。

    觀傳局說，偏好戶外活動的民眾，不妨轉向松山新店線的捷運公館站，造訪台北自來水園區參加「台北親水節」，體驗水上設施清涼一夏；鄰近的公館商圈與水源市場也匯聚眾多隱藏版美食。

    觀傳局補充，夏日還將有「台北兒童藝術節」、「天母啤酒節」、「大稻埕夏日節」及「台北夜市打牙祭」、「潮台北」等活動登場，參加活動也別忘了加入台北市政府官方LINE帳號開啟「台北趴趴GO」集章活動，累積旅遊足跡還有機會帶回好禮。

    《魷魚遊戲》劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶6月29日到7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場。（台北市觀傳局提供）

    《魷魚遊戲》劇中兩大經典角色「英熙」與「哲秀」7公尺巨型人偶6月29日到7月6日現身中正紀念堂兩廳院廣場。（台北市觀傳局提供）

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