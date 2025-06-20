新北客語認證獎勵金不用再抽獎 侯友宜承諾明年起改人人有獎

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/20 16:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市客語認證獎勵金現行規定為抽獎形式，依照通過的等級抽禮券，新北市議員江怡臻質詢表示，希望改成人人有獎勵金，並搭配兒童鼓勵措施如免費參觀新北市立美術館等，鼓勵更多人學客語。市長侯友宜同意明年起改成人人有獎。

市府客家事務局長劉冠吟指出，局內針對各級獎勵採取通過者普發獎金，獎金金額規劃為基礎級500元，初級1000元，中級2000元，中高級3000元，高級4000元；按照以往年檢定通過的人數來推估，總金額約100至150萬元左右。

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江怡臻說，現行認證獎勵金規定為抽獎，通過初級抽20人每人500元禮券，中級抽10人每人2000元禮券，中高級抽2人每人1萬元禮券，高級抽1人發2萬元禮券；然而，新北市是第二大客語城市，語言攸關文化傳承，雖然獎勵金不多，仍盼修改為人人有獎，家長可以此作為零用錢鼓勵孩子學習客語，也建議市府搭配如暑期免費參觀美術館等獎勵，小小的經費就能鼓勵更多人學客語。

侯友宜表示，新北市在客語檢定表現已經很優秀，通過率有56％，但「好還可以更好」，同意把獎金改為人人有獎，鼓勵更多市民來報考客語檢定。

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