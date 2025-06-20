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    划向未來！南投成城國小日月潭辦畢典 學生乘SUP領證書

    南投水里鄉成城國小首度在日月潭舉辦畢業體驗儀式，畢業生划著SUP立槳領取畢業證書。（成城國小提供）

    南投水里鄉成城國小首度在日月潭舉辦畢業體驗儀式，畢業生划著SUP立槳領取畢業證書。（成城國小提供）

    2025/06/20 16:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉成城國小，運用鄰近日月潭的地利之便，今年校方首度安排30名畢業生，參加日月潭SUP立式划槳畢業體驗儀式，並在潭面領取特製的超大畢業證書，校方盼藉此鼓勵畢業生勇敢「划」向未來，也讓學子對土地更加認同。

    成城國小校長謝濰萁表示，該校學生平時就有上游泳課，由於水里鄉鄰近隔壁的魚池鄉日月潭，為讓學生更認識居住的環境與周邊鄉鎮，才會帶領畢業生前往日月潭體驗SUP立槳，除能檢視學習游泳的成果，也讓學生能認識水里、魚池當地的人文與水文化。

    此次日月潭SUP領畢業證書的儀式，除了校內師生投入，埔里鎮的國立暨南大學，以及台灣山水教育永續發展協會也出動多名教練、救生員協助，確保學生的水域活動安全。

    謝濰萁說，在日月潭划SUP的畢業儀式，不僅讓學生親身體驗山水，建立防溺知識，學生也能克服水域挑戰，勇敢向前划領取畢業證書。

    此次活動讓學生留下深刻的畢業回憶，家長對於前往日月潭的鄉土教育也相當贊成，未來也會持續與各協力的大專院校、民間團體合作，讓該活動成為成城國小的畢業傳統。

    南投水里鄉成城國小畢業生，在日月潭划著SUP立槳領取畢業證書，留下難忘回憶。（成城國小提供）

    南投水里鄉成城國小畢業生，在日月潭划著SUP立槳領取畢業證書，留下難忘回憶。（成城國小提供）

    南投水里鄉成城國小，首度在日月潭舉辦SUP立槳畢業體驗儀式。（成城國小提供）

    南投水里鄉成城國小，首度在日月潭舉辦SUP立槳畢業體驗儀式。（成城國小提供）

    成城國小在日月潭舉辦畢業體驗儀式，學生除參與SUP水域活動，也在過程中加深防溺知識。（成城國小提供）

    成城國小在日月潭舉辦畢業體驗儀式，學生除參與SUP水域活動，也在過程中加深防溺知識。（成城國小提供）

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