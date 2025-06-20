林口幼托一位難求！ 新北議員蔡淑君籲設「0-12歲一條龍學校」

新北市議員蔡淑君在議會市政總質詢中情緒激動，甚至哽咽落淚，指林口人口不斷暴增，相關學校建設卻跟不上，有家長甚至寫信苦尋托育與就學資源無門，讓她「後悔」搬到林口。（記者羅國嘉攝）

2025/06/20 16:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕林口人口快速成長，學齡人口遽增，但新北市議員蔡淑君今（20）日在議會市政總質詢中情緒激動，甚至哽咽落淚，指林口人口不斷暴增，相關學校建設卻跟不上，有家長甚至寫信苦尋托育與就學資源無門，讓她「後悔」搬到林口。呼籲市府盡速啟動「文小五」學校設置，打造從托嬰、幼兒園到國小的0至12歲一條龍政策；市長侯友宜回應「非常認同蔡議員的分析與建議」，他允諾朝打造0至12歲學校方向規畫，確定後，今年就會對外說明。

蔡淑君指出，她有天凌晨收到一位林口媽媽連發的5封陳情信件，對方表示孩子滿3歲，卻無法順利進入任何幼兒園，從公托、公幼、非營利幼兒園到私幼全數落榜，甚至私幼備取50名、公幼備取61名，絕望之下直言「最讓人難過的是學校讓她失望，後悔搬到林口。」

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蔡淑君痛批，市府常以「少子化」作為拖延教育資源擴充的理由，但林口人口正逐年成長，根本無法以少子化一概而論。她爭取多年的南勢國中終於在今年9月開學，七年級新生就達300多人，「如果當初再晚半年點頭，這300個孩子今天恐怕還無法入學。」

她更指出，目前林口2歲專班僅6班，資源嚴重不足，而區內可用閒置空間已幾乎用盡。包括新林國小、頭湖國小在設校初期未善用容積率與建蔽率，如今導致校舍嚴重超載。呼籲市府「文小五」的設立不容再拖，否則隨著區內大量建案完工，將出現更嚴重的就學困境。

侯友宜表示「非常認同蔡議員的分析與建議」，並坦言林口學校額滿情況確實壓力巨大。已請相關單位著手評估設立0至12歲完整照顧型學校，並承諾一旦規劃完成，今年內將找適當時機對外說明。

侯友宜說「蔡淑君比我們任何人都了解林口發展，市府會朝打造0至12歲完整照顧型學校方向推動，責無旁貸。」此外，對於私托補助雖多但仍供不應求的問題，侯也回應，將持續強化公托、公幼資源供給，回應年輕家庭實際需求，讓家長安心就業、孩童穩定成長。

0至5歲各年齡段供需。（記者羅國嘉攝）

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