推動客語有成 苗栗縣優等獎7連霸

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫代表縣府從客委會主委古秀妃手中領獎。（縣府提供）

2025/06/20 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客委會今（20）日在屏東六堆客家文化園區舉辦「113年度推動客語為通行語績優單位表揚典禮」，於推動客語為通行語成效績優單位，苗栗縣政府獲全國唯一優等佳績，蟬聯7連霸，另有13個鄉鎮市公所獲獎，總獎勵金1860萬元，得獎數及獎勵金皆為全國第一。

客委會日前公布113年度推動客語為通行語績優單位，縣府獲客委會肯定，為縣市府組唯一優等縣市，蟬聯七連霸無需使用。鄉鎮、市、區公所組，頭屋鄉榮獲特優殊榮，公館鄉、三灣鄉、苗栗市、頭份市、三義鄉、獅潭鄉、西湖鄉榮獲優等，造橋鄉、卓蘭鎮、南庄鄉、後龍鎮榮獲佳等，另銅鑼鄉獲進步獎肯定。

請繼續往下閱讀...

客委會今天在屏東六堆客家文化園區舉辦頒獎表揚典禮，縣府文化觀光局長林彥甫、頭屋鄉長徐鑫榮及獲獎公所代表出席領獎。林彥甫表示，很高興代表縣府上台領取全國唯一獲優等的縣市獎項，感謝客委會的肯定及縣內公私部門協力，讓縣府連續7年獲全國最高殊榮優等佳績，縣內13個公所也「煞猛講客」獲肯定。

林彥甫表示，苗栗縣客家人口約占62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣長鍾東錦帶領的縣府團隊及公所都會責無旁貸努力復振客語並提升客家文化能見度，未來將配合客委會政策，以跨局處合作、公私協力方式，營造客語友善環境、提高客語能力認證通過率及輔導民間提供客語服務等，讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法