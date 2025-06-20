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    罰中火台中市府勝訴 盧秀燕：趕快把1800萬繳一繳

    中火案勝訴，台中市盧秀燕說，希望環境部認錯就好，「（中火）趕快把1800萬繳一繳」。（記者蔡淑媛攝）

    中火案勝訴，台中市盧秀燕說，希望環境部認錯就好，「（中火）趕快把1800萬繳一繳」。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/20 16:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰台中火力發電廠1800萬元，環保局提起行政訴訟，台北高等法院昨（19）日判決台中市環保局勝訴，環境部決定上訴。台中市長盧秀燕今天說，「希望環境部認錯就好，趕快把1800萬繳一繳」，聽說環境部不認輸，還要再上訴，循求行政院撤銷罰單，我覺得這樣沒什麼道理。

    台中市環保局2019年以中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台灣電力公司共1800萬元，環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰，環保局提訴願，但被不受理，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨天判決台中市環保局勝訴，可上訴。

    盧秀燕今天在旱溪水環境改善計畫啟用典禮後受訪說，感謝行政法院在一審判決，因為中火燃煤超量，台中市環保局基於守護市民健康，對中火開罰1800萬元，可是環境部很奇怪，撤銷中火的罰單，這根本就是違法，市府提起行政訴訟，判決台中市環保局勝訴、環境部輸了。

    盧秀燕說，建議環境部，有錯沒關係，有錯認錯就好了，中火以後注意不要超量燃煤，適當的發電，市府支持，但要遵守法律規範，不要超量燃煤。

    盧秀燕再說，希望環境部認錯就好，趕快把1800萬繳一繳，可是，聽說環境部不認輸，還要再上訴，循求行政院，撤銷這個罰單，她覺得這樣沒什麼道理。

    環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰台中火力發電廠1800萬元，台中環保局提起行政訴訟。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰台中火力發電廠1800萬元，台中環保局提起行政訴訟。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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