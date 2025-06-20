2027年台灣燈會在苗栗 今發表赴澳洲考察燈光音樂節成果

苗栗縣政府施政團隊，前往澳洲雪梨考察雪梨燈光音樂節等設施，縣長鍾東錦（右1）聽取各局處考察成果說明。（記者張勳騰攝）

2025/06/20 16:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府2027年將主辦台灣燈會，苗栗縣政府施政團隊日前前往澳洲雪梨考察雪梨燈光音樂節等設施，今（20）日舉行成果說明會，此次考察就「永續能源」、「國際燈會」、「城市再造」、「文化慢城」等議題，收穫滿滿。縣長鍾東錦強調，2027年台灣燈會在苗栗，將打造視覺與聽覺藝術兼具、科技、文化的全新台灣燈會，讓台灣及世界看見苗栗。

苗縣府考察團隊由秘書長陳斌山率領工商發展處、農業處、交通工務處、水利處、消防局、警察局及文化觀光局等業務單位於8日至16日赴澳考察，在主辦台灣燈會、再生能源、農漁業推廣、永續城市及災害應變等領域，都有收穫。

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文化觀光局表示，此次考察團走訪雪梨燈光節藝術節（Vivid Sydney）五大燈區，雪梨燈光節藝術節以雪梨歌劇院、海港橋等城市背景，透過音樂及光影投影裝置傳達創意及理念，並結合AI互動裝置及當地藝術，提升民眾參與度，「2027燈會在苗栗」主軸將定位為創意、連結、文化，並規劃與企業、社區、藝術家合作策展，全面性的展現創意科技與文化藝術的連結，燈光作品與參與者的連結，讓苗栗燈會接軌世界，帶給遊客全新體驗。

交通工務處及苗縣警察局觀摩雪梨燈光節交通管制、大眾運輸及AI智慧監控系統，於2027年台灣燈會納入CCTV、空拍機等，透過交通控制中心監控人潮，調度警力、志工引導，並透整合其他大眾運輸交通工具及擴大燈會展場徒步區範圍，提升遊客觀展體驗與交通效率。

鍾東錦聽取考察心得說明後，肯定縣府團隊的考察成果，有助於未來施政推動。鍾強調，2027台灣燈會在苗栗，縣府團隊與地方各界已經動起來，著手進行規畫發包相關作業，將分高鐵特定區及頭份竹南運動公園兩大主題館，並著重聽覺、視察與觸覺兼具的燈會，他對主辦台灣燈會深具信心，也將引進國際策展創意與技術執行之優勢，使苗栗能跳脫傳統框架，結合苗栗客家文化與特色，為苗栗打造具國際視野、地方特色與智慧安全兼具的燈會，替台灣創造難忘的文化盛會。

苗栗縣政府2027年將主辦台灣燈會，苗栗縣政府施政團隊前往澳洲雪梨雪梨燈光音樂節等設施。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府施政團隊前往澳洲考察，考察團隊收穫滿滿，對2027年舉辦台灣燈會信心滿滿。（記者張勳騰攝）

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