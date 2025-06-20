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    早期鄭仔寮魚塭與養蚵業為設計靈感 北區華德公園遊戲場啟用

    華德公園特色遊戲場正式啟用，結合溜滑梯設計高低瞭望塔象徵探更漁寮。（記者王姝琇攝）

    華德公園特色遊戲場正式啟用，結合溜滑梯設計高低瞭望塔象徵探更漁寮。（記者王姝琇攝）

    2025/06/20 16:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南「一區一特色公園」再添亮點！北區華德公園以鄭仔寮早期魚塭與養蚵產業為題，打造特色遊戲場今天啟用。區長潘寶淑表示，北區區公所去年獲內政部國土署核定10座遊戲場改建經費，共5千萬元，今年上半年將陸續完工，包含原有5座特色遊戲場，北區將成為台南特色公園密度最高的行政區，打造「北區就是孩子的遊戲場」。

    北區「華德公園特色遊戲場」由內政部營建署補助350萬元、市府自籌150萬元進行改造，以30年前鄭仔寮魚塭與養蚵產業為設計靈感，運用三角立體攀爬網模擬撒網捕魚意象、兩座高低瞭望塔象徵探更漁寮，細礫石鋪面呈現水波粼粼視覺效果，四周圍繞草皮土堤仿造魚塭邊界，為孩子打造兼具傳承在地文化與新鮮有挑戰性的主題遊戲空間。

    市長黃偉哲今天前往視察並邀幼兒園孩童一起開箱體驗，孩子們開心地爬上爬下，歡笑聲不斷；現場還布置100隻孩子們親手彩繪的虱目魚木牌。黃偉哲逐一檢視各項遊具及遮陽設施，強調確保使用安全無虞，也提及將視經費進一步強化夜間照明與監視系統，讓家長即使在下班後的傍晚或夜間時段，仍能放心帶孩子前來遊玩，增進親子同樂與社區緊密互動。

    潘寶淑表示，區公所去年成功爭取內政部國土署補助10座遊戲場改建經費，總額達5千萬元，華德公園特色遊戲場是啟用的第2座，其餘8座有3座已在施工最後階段，另5座待驗收，加上原有5座已開放使用的特色遊戲場，全數完工啟用後，北區將有15座公園特色遊戲場，為台南市特色公園密度最高的行政區。

    市長黃偉哲邀幼兒園孩童一起開箱體驗。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲邀幼兒園孩童一起開箱體驗。（台南市政府提供）

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