免試入學實際招生名額15.7萬個 公校佔比逾63％

15個就學區高級中等學校免試入學實際招生名額表。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/20 16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度高級中等學校免試入學今（20）日公告實際招生名額及開放個人序位查詢，共計15萬7504個招生名額，其中公立高中6萬6214個、佔比42％最多，如加上公立高職33131個，公校佔比逾63％，各就學區以基北區4萬1836個、佔比約26.6％最多。教育部提醒，學生可至免試入學報名及分發系統網站，查知在該就學區的序位比率及累積人數區間，以利志願選填，預計7月8日放榜，7月10日報到。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，全國高級中等學校劃分為15個就學區，114學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬8316個，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科、免試獨招等招生管道錄取且報到名額，未招滿的缺額回流後，15個就學區於免試入學管道的實際招生總名額為15萬7504個。

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15個就學區以基北區招生名額4萬1836個最多，其次為中投區2萬5995個、高雄區1萬9755個，而花蓮區（2343個）、台東區（1393個）、澎湖區（432個）及金門區（619個）相對少；公立高中6萬6214個、公立高職3萬3131個、私立高中3萬4373個、私立高職1萬3794個，另有公立修進部學校4489個及私立進修部學校5503個。

黃瀞儀表示，為使考生選填免試入學志願時有所參考，並落實12年國教適性入學理念，15個就學區提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）之個人序位比率及累積人數區間」查詢服務，個人序位比率區間以不得低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現，提供考生適切的志願選填參考資訊，協助學生在衡量本身興趣、能力後，選擇適性的學校就近入學。

黃瀞儀也提醒學生在選填志願時，務必考量「國中學生生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書」，並參酌以往免試入學志願模擬選填時，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學；其他有關各就學區志願選填、報名、繳件等期程，依各就學區簡章辦理，可至各就學區免試入學委員會網站查詢。

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