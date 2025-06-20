公共運輸市佔率回升 女性更愛搭車「遠高於男性」

民眾外出旅次目的占比。（交通部提供）

2025/06/20 16:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕公共運輸市佔率回升！交通部統計處今天（20日）公布2024年「民眾日常使用運具狀況調查」，其中公共運輸佔率高達15.2%，等於每使用一百次運具中，就有約15.2次是使用公共運具，較2022年的14.3%增加0.9個百分點。

上一次交通部調查「民眾日常使用運具狀況調查」是2022年，與前一次調查相較，去年民眾外出比率也提高了2.7個百分點，最被關注的是公共運輸市佔率提高了0.9個百分點。

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交通部統計處處長陳惠欣指出，公共運輸市佔率提高的原因大致有兩個，第一是疫情過後民眾外出增加，自然會提高運具使用，第二個原因是交通部提出一些鼓勵大眾運輸的政策例如TPASS等。

根據歷次調查結果，男性外出比率都高於女性，但去年兩性差距則縮小至歷次調查最低的2.4個百分點，分別是77.3%及74.9%。但女性使用公共運輸市佔率為19.2%，較男性的11%高出8.2個百分點。

去年我國運具次數的綠運輸包含公共運輸及非機動運具等，市佔率為28%，較2022年調查結果的27.7%增加0.3個百分點，其中公共運輸與非機動運具市佔率互有增減。

去年民眾外出旅次使用的各類運具中，仍以「機車」的運具次數市占率達43.7%最高，「自用小客車」（26.6%）次之，「步行」（9.9%）再次之，另包含捷運、台鐵及高鐵的「軌道運輸」佔6.6%，包含市區公車、公路客運及交通車的「汽車客運」占6.0%。

交通部也說明，觀察歷次「汽車客運」及「軌道運輸」市占率變化，去年「汽車客運」市占率6.0%，與2022年相當；「軌道運輸」市占率6.6%則首次超越汽車客運，較2022年的5.5%增1.1個百分點，其中捷運、高鐵及臺鐵市占率分別增0.6、0.3及0.2個百分點。

就年齡層觀察，「15-未滿20歲」的民眾以「通學」旅次為主，佔72.6%，「20-未滿60歲」的民眾則以「通勤」旅次為主，佔55.4%，「60-未滿65歲」的民眾雖然仍以「通勤」旅次占34.5%最高，但其佔比已較「20-未滿60歲」族群減20.9個百分點；「65歲及以上」民眾在休閒旅次目的占比達33.8%，與「購物」（28.2%）及「家庭及個人活動」（23.6%）都是各年齡層最高。

調查方法為去年9月1日至12月31日，對全國年滿15歲以上民眾，詢問調查日前1日（週一至週五）所有外出活動，記錄受訪者外出行程所有旅次及使用的運具、起訖時間、地點、有無使用公共運輸及其原因等。

113年「汽車客運」市占率6.0%，與2022年相當。圖為國道客運候車室。（記者吳亮儀攝）

民眾外出旅次目的各性別占比。（交通部提供）

民眾外出使運具次數。（交通部提供）

民眾外出各種運據統計。（交通部提供）

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