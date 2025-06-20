為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄港區狀況不斷 今展開聯合海域稽查

    相關單位進行高雄港聯合海域稽查。（高市海洋局提供）

    相關單位進行高雄港聯合海域稽查。（高市海洋局提供）

    2025/06/20 15:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港區周遭接連發生拆船作業不慎引發火災、噪音，另水面還漂浮不明黃色液體，引來居民反彈，高市海洋局長石慶豐今（20）日邀集相關單位進行高雄港聯合海域稽查，海洋局強調，將持續攜手中央單位與港區業者，強化高風險區域管理。

    旗津地區於5月間發現不明油污，且經常有噪音擾民，居民將矛頭指向拆船廠；另外，某拆船廠上月25日發生作業不慎，引發火警及冒出大量黑色濃煙。

    無獨有偶，高雄港71至77號碼頭6日漂浮不明黃色液體，甚至漂進小港臨海新村漁港，漁民火大，相關單位拉設攔油索及鋪設吸油棉，截至16日止共使用吸油棉索50餘條、吸油棉片70餘箱等海污資材。

    為此，海洋局今天偕同海保署、航港局南部航運中心、高雄港務分公司聯合稽查，範圍涵蓋高雄港一港口安檢所碼頭、旗后漁港、高雄港第七船渠、旗津漁港、上竹里漁港、中洲漁港、高雄港第二港口、台電大林發電廠（106至107碼頭）、中油大林煉油廠（103至105碼頭）、中鋼公司（97至99號碼頭）、小港臨海新村漁港、前鎮漁港及鼓山漁港等地。

    石慶豐說，這次聯合海域稽查針對高雄港高風險排放區域，包括海上港區及船舶等，進行全面檢視。稽查重點聚焦於海洋污染排放情形、污染防制設施運作狀況，以及船舶加油作業流程，同步查核海上作業期間污染防治措施是否完善。今天並沒有發現異常。

    海洋局表示，高市府每年執行港區海、陸域稽查逾100次，並配合海保署辦理公私場所稽查10場次以上，確保高雄港區水域清潔與作業安全。

    中山大學博士邱啟敏使用紅外線探測儀偵測油污狀況。（高市海洋局提供）

    中山大學博士邱啟敏使用紅外線探測儀偵測油污狀況。（高市海洋局提供）

    石慶豐（右）說，稽查重點聚焦高雄港港區內船舶加油作業過程及緊急應變程序。（高市海洋局提供）

    石慶豐（右）說，稽查重點聚焦高雄港港區內船舶加油作業過程及緊急應變程序。（高市海洋局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播