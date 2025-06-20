高雄港區狀況不斷 今展開聯合海域稽查

相關單位進行高雄港聯合海域稽查。（高市海洋局提供）

2025/06/20 15:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港區周遭接連發生拆船作業不慎引發火災、噪音，另水面還漂浮不明黃色液體，引來居民反彈，高市海洋局長石慶豐今（20）日邀集相關單位進行高雄港聯合海域稽查，海洋局強調，將持續攜手中央單位與港區業者，強化高風險區域管理。

旗津地區於5月間發現不明油污，且經常有噪音擾民，居民將矛頭指向拆船廠；另外，某拆船廠上月25日發生作業不慎，引發火警及冒出大量黑色濃煙。

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無獨有偶，高雄港71至77號碼頭6日漂浮不明黃色液體，甚至漂進小港臨海新村漁港，漁民火大，相關單位拉設攔油索及鋪設吸油棉，截至16日止共使用吸油棉索50餘條、吸油棉片70餘箱等海污資材。

為此，海洋局今天偕同海保署、航港局南部航運中心、高雄港務分公司聯合稽查，範圍涵蓋高雄港一港口安檢所碼頭、旗后漁港、高雄港第七船渠、旗津漁港、上竹里漁港、中洲漁港、高雄港第二港口、台電大林發電廠（106至107碼頭）、中油大林煉油廠（103至105碼頭）、中鋼公司（97至99號碼頭）、小港臨海新村漁港、前鎮漁港及鼓山漁港等地。

石慶豐說，這次聯合海域稽查針對高雄港高風險排放區域，包括海上港區及船舶等，進行全面檢視。稽查重點聚焦於海洋污染排放情形、污染防制設施運作狀況，以及船舶加油作業流程，同步查核海上作業期間污染防治措施是否完善。今天並沒有發現異常。

海洋局表示，高市府每年執行港區海、陸域稽查逾100次，並配合海保署辦理公私場所稽查10場次以上，確保高雄港區水域清潔與作業安全。

中山大學博士邱啟敏使用紅外線探測儀偵測油污狀況。（高市海洋局提供）

石慶豐（右）說，稽查重點聚焦高雄港港區內船舶加油作業過程及緊急應變程序。（高市海洋局提供）

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