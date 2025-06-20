東海岸｢鏡頭君」拍到神秘飛行光點 謎底揭曉是「來自香港的朋友」

大石鼻山步道的鏡頭君拍到的不明光點，時間是晚間7點22分，原來是香港快運每週四班直飛花蓮的航班，準備7點半降落花蓮機場前經過鏡頭君被拍下。（東管處提供）

2025/06/20 15:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東部海岸國家風景區管理處在花蓮豐濱鄉大石鼻山的「鏡頭君」即時影像，拍到一神秘光點從遠至近，光暈還在海上形成光帶，東管處長林維玲在臉書貼出影片，引發網友議論「到底是幽浮還是飛機」，由於國防部今公布的解放軍海空動態，提到東部海域在昨天下午至晚間有一解放軍直升機出沒，一度也被懷疑「難道是阿共軍機」，林維玲今天在臉書公布答案。

林維玲說，大石鼻山步道上的鏡頭君最近剛換新，經常有獼猴跑去自拍，今重看直播本來想看猴子，卻發現昨天晚上約7點30分左右有一不明光點，原本是太平洋上空的小光點卻愈來愈靠近，到後來光點變大還照亮海面形成光帶，後來光點就消失！

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影片昨天深夜貼上網路後引來網友討論「拍到幽浮了」、「像是迎面飛來的飛機」，還有網友說，常在東海岸的空中看到類似光點，一直懷疑就是不明飛行物！也有網友透過國防部網站發現，從昨天19日上午6點至今天早上6點共有共機50架次、共艦6艘，國軍透過任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控中，其中還有一架直升機在昨天下午2點55分到6點35分出現在東部海域，懷疑光點是「阿共的直升機」。

退休的前花蓮氣象站主任陳世嵐說，有可能是飛行器的燈光，但光點的移動方式有想像空間；退伍李姓飛官說，東海岸平日就有民航機、軍機經過，燈光看起來像飛機準備降落前的起落架燈，但因距機場還有一段距離，且影片中看不出飛行器外型，難以確定。

處長林維玲今天中午公布謎底，她說影片貼出後網路上有很多「大神」幫忙分析，終於揭開秘辛「原來是來自香港的朋友」！經下載昨天的班機起降資料，有一班香港快運的HKE152班機，在昨晚7點半左右準備降落花蓮機場，在太平洋朝東部陸地飛行、之後往北轉至機場降落，影片中也確實可發現光點由遠而近最後轉彎。

國防部網站的即時軍情，顯示昨天傍晚東部海域也有共軍直升機出沒。（取自國防部網站）

大石鼻山步道的鏡頭君拍到的不明光點，謎底揭曉，依照航班資訊原來是香港快運每週四班直飛花蓮的航班，準備降落花蓮機場前被拍下。（東管處提供）

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