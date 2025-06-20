為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內埔天后宮旁內埔橋重建 封路至少半年

    內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

    內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

    2025/06/20 15:29

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東龍頸溪是貫流內埔鄉、竹田鄉的重要河川，其中更流經內埔知名天后宮的溪段正好是東西向，橫亙其上南北向的「內埔橋」也是鄉內要道，不過，因應溪道整治，內埔橋也須重建，屏東縣政府本週封路施工，工期預計至明年農曆年前。

    長約250公尺的內埔橋，南側緊臨知名的古蹟內埔天后宮，近年因極端氣候影響，若是遇到強降雨，溪水暴漲不僅會淹過橋面，甚至曾經發生灌入民宅的可怕景象，對內埔鬧區民眾來說，是相當衝擊性的事件，為改善排水，屏縣府進行溪道整治，接著進行內埔橋的重建。

    屏縣府工務處指出，因為舊的內埔橋南側橋台旁邊就有民居及古蹟天后宮，因此新的內埔橋範圍將北移，也就是南側既有的橋台保留，也能避免拆除過程損及鄰房及古蹟，新的橋將採箱函式橋台，拆除時會以新式的「刀切割方式分塊吊離」。

    工務處說，因過於接近天后宮圍牆，將嚴格規範施工廠商機具一律從北側進出，避免施工過程造成天后宮或鄰房的毀損，並會於周邊住家牆面適當處設置傾度盤，及於周邊地表設置沈陷釘隨時監控建物是否傾斜，若發現會即刻停工。

    工務處官員說，由於今年屏東燈會也延伸至龍頸溪畔，因此原定去年的工程改由今年執行，現橋梁已封閉，由於當地改道選擇多，已透過牌告告知交維及改道方向，讓用路人也在影響最小的狀況下前往目的地，目前初估最多約影響行車時間為五分鐘，警方也未發現改道卻特別集中在某條路的壅塞情形。

    工務處強調，整個工程耗資約1.4千萬元，未來橋上護欄將擷取天后宮建築既有的紅磚窗與白牆，搭配外圍傳統鑄鐵圍欄形式，打造往來天后宮的民眾能有進入天后宮園區的感受，或是離去時有天后宮景觀延續至此的延伸感，施工期為270日曆天，但會全力趕工，盼在明年農曆年前、甚至今年年底就可完工啟用。

    內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

    內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播