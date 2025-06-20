內埔天后宮旁內埔橋重建 封路至少半年

內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

2025/06/20 15:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東龍頸溪是貫流內埔鄉、竹田鄉的重要河川，其中更流經內埔知名天后宮的溪段正好是東西向，橫亙其上南北向的「內埔橋」也是鄉內要道，不過，因應溪道整治，內埔橋也須重建，屏東縣政府本週封路施工，工期預計至明年農曆年前。

長約250公尺的內埔橋，南側緊臨知名的古蹟內埔天后宮，近年因極端氣候影響，若是遇到強降雨，溪水暴漲不僅會淹過橋面，甚至曾經發生灌入民宅的可怕景象，對內埔鬧區民眾來說，是相當衝擊性的事件，為改善排水，屏縣府進行溪道整治，接著進行內埔橋的重建。

請繼續往下閱讀...

屏縣府工務處指出，因為舊的內埔橋南側橋台旁邊就有民居及古蹟天后宮，因此新的內埔橋範圍將北移，也就是南側既有的橋台保留，也能避免拆除過程損及鄰房及古蹟，新的橋將採箱函式橋台，拆除時會以新式的「刀切割方式分塊吊離」。

工務處說，因過於接近天后宮圍牆，將嚴格規範施工廠商機具一律從北側進出，避免施工過程造成天后宮或鄰房的毀損，並會於周邊住家牆面適當處設置傾度盤，及於周邊地表設置沈陷釘隨時監控建物是否傾斜，若發現會即刻停工。

工務處官員說，由於今年屏東燈會也延伸至龍頸溪畔，因此原定去年的工程改由今年執行，現橋梁已封閉，由於當地改道選擇多，已透過牌告告知交維及改道方向，讓用路人也在影響最小的狀況下前往目的地，目前初估最多約影響行車時間為五分鐘，警方也未發現改道卻特別集中在某條路的壅塞情形。

工務處強調，整個工程耗資約1.4千萬元，未來橋上護欄將擷取天后宮建築既有的紅磚窗與白牆，搭配外圍傳統鑄鐵圍欄形式，打造往來天后宮的民眾能有進入天后宮園區的感受，或是離去時有天后宮景觀延續至此的延伸感，施工期為270日曆天，但會全力趕工，盼在明年農曆年前、甚至今年年底就可完工啟用。

內埔橋已封閉進行重建工程。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法