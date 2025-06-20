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    機捷完成移設 A12機場第一航廈站8座自動收費閘門並啟用

    桃園機場捷運A12機場第一航廈站移設完成並啟用自動收費閘門。（桃捷公司提供）

    桃園機場捷運A12機場第一航廈站移設完成並啟用自動收費閘門。（桃捷公司提供）

    2025/06/20 16:00

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司今天移設完成並啟用桃園機場捷運A12機場第一航廈站的8座自動收費閘門，可望增加乘客通行便利性，也能提升空間使用效益，桃捷公司表示，另鄰近便利超商的新設閘門，則預計於7月初完工啟用。

    機捷A12站原有自動收費閘門7座，包括鄰近旅客詢問處的6座、鄰近便利超商的1座，桃捷公司統計，A12站的平均日運量，2023年為8657人次、2024年為1萬979人次，而今年截至5月底，平均日運量已提升到1萬2169人次、約較去年提升10.8%；桃捷公司為便於乘客快速通行，規劃A12站新增3座閘門並進行動線調整，其中鄰近旅客詢問處的8座閘門今已啟用。

    移設的機捷A12站閘門中，有3座具備行動支付功能，方便乘客透過實體信用卡、手機支付、QR Code掃碼、「桃捷TICKETS」行動購票APP等方式進出站，對於乘客包括國外旅客而言都更便利。

    桃捷公司補充，移設閘門並調整動線後，乘客看清店家的視野更好，站內空間也會增加，桃捷公司將持續推動整體規劃、優化，期增加商業機能來提供乘客更優質的搭乘環境。

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