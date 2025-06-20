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    苗縣府向中央爭取3500萬私有建築太陽光電補助 7月公告申請

    苗栗縣政府向中央爭取3500萬私有建築太陽光電補助，預計可供300至500戶住家提出申請。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府向中央爭取3500萬私有建築太陽光電補助，預計可供300至500戶住家提出申請。（記者張勳騰攝）

    2025/06/20 14:43

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府團隊日前前往澳洲考察再生能源政策方向，澳洲政府藉由太陽光電及家用電池補助計畫，積極拓展家戶再生能源使用率，苗栗縣政府今年已向中央爭取3500萬太陽光電補助費，預估可供三百至五百戶私有建築提出申請，單案最高補助可達30萬元，預計七月公告申請，盼藉此提升民眾建置意願，擴大家戶太陽能普及率。

    苗縣府工商發展處指出，這次向中央爭取爭取3500萬太陽光電補助費，針對縣內屋頂太陽光電進行設備補助，鼓勵私有建築安裝太陽能設備，並對於屋頂面積1000平方公尺以下的私有建物，提供每瓩（kW）3000元的補助獎勵，單案最高補助可達30萬元，預計可供三百至五百戶申請。

    苗縣府工商發展處亦著手制定「再生能源許可案件收費標準」草案，藉以健全縣內申請案件審查與管理機制，並促進縣內綠能產業發展，收取之費用，未來可運用於補助民眾安裝太陽能板，以提高再生能源比例。

    此外，縣府亦積極發展多元再生能源，採民間參與公共建設方式推動地熱及氫能專區，地熱採用經濟部地質調查及礦業管理中心「苗栗地區地下三維地質模型建置」報告，規劃將縣內泰雅原住民文化產業區作為地熱開發基地。另規劃在銅鑼鄉設置的氫能促參案的可行性評估報告已核定通過，預計今年 9 月底完成招商作業，透過民間投資建設，逐步實現多元綠能之目標。

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