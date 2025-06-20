台中第二市場立體停車場今啟用 477汽車位8/31前免費停

第二市場停車場改成立體停車場停車位增3億。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/20 15:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「第二市場」，週邊停車格一位難求，市府結合中央補助，共斥資6億餘元打造立體「第二市場停車場（興中）」，今完工啟用，將可增加477個停車位，較原有平面停車場百餘個車格增加3倍多，台中市長盧秀燕今宣布8/31前開放免費停車；台中市交通局指出，該停車場更是台中捷運藍線車站站點。

台中市第二市場集結特色小吃，是人氣觀光景點，但已往週邊停車格有限，民眾前往第二市場找停車總是一位難求，台中市交通局長葉昭甫指出，因原第二市場平面停車場是中區目前僅有的「素地」，爭取中央補助2.52億元，加上市府自編3.52億元，興建「第二市場停車場（興中）」，將原有的平面停車場「興中停車場」改建成地下2層、地上4層的立體停車場，原平面停車場汽車格位144席，經興建立體停車場後，汽車車位增加至477席及機車車位632席，另加上鄰近大誠停車場的265席汽車車位，可大幅紓解中西區停車壓力，滿足民眾停車需求。

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除停車空間外，葉昭甫指出，停車場附屬建物2樓規劃鄰里共融的親子館，1樓有商店，另未來中捷藍線也在該區設站，停車場也會有捷運站出口，也有地下出口延伸到第二市場，停車場多功能使用。

盧秀燕則強調，第二市場、柳川水岸、中華夜市、台中州廳等是舊城區知名景點，為協助舊城區翻轉，市府斥資6億興建立體停車場，加上即將動工的中捷藍線在該區設站，未來附近有觀光人潮及轉乘捷運停車需求，該區發展將更不得了，配合停車場新啟用，第二市場停車場（興中）即日起到8月31日將開放免費停車。

葉昭甫另指出，後續持續在停車場上方增建辦公廳舍及智慧運輸中心，設台中市智慧交通管理核心基地，讓停車場空間更多元利用，未來整體建物完工營運後，總計可提供561席汽車車位及632席機車車位；除第二市場停車場提供數百停車格外，另大台中轉運中心預計明年上半年啟用，可望再增600個汽車停車位，紓解週邊停車需求。

第二市場停車場今啟用。（記者蘇孟娟攝）

第二市場停車場477汽車停車位8月31日前免費停車。（記者蘇孟娟攝）

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