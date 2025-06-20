獨家》因應川普國際生簽證問題 教育部發文各大學延長暑假轉學報名期

因應美國川普政府核發國際生簽證問題，教育部今發文給全國各大學校院，可延長暑假轉學報名期間。（記者林曉雲攝）

2025/06/20 14:16

〔記者林曉雲／台北報導〕因應美國川普政府給予國際生簽證的問題，教育部今（20）日發文給各大學校院，只要學校作業期程來得及，得合理延長暑假轉學的受理報名期間，但原訂的考試時間與方式，不得延後；另受理報名的對象，也不局限在受到美國簽證問題影響的我國籍學生，所有的台灣學生只要有報名意願者均得報名。

根據美國國務院18日發給全球各地使領館的一份內部電報，川普政府已下令恢復在上月暫停的國際學生赴美留學簽證面談預約，但重啟後將大幅加強對學簽申請人社群媒體的審查，包括要求社群媒體帳號設定為公開，以便揪出任何可能的仇美申請人，以美國在2023年發出44萬多筆學生簽證來看，此新制勢必加重駐外領事人員的工作負擔。而美國教育倡議人士擔心此新制可能對有意赴美深造的外籍生傳遞不友善訊息、導致簽證核發數量驟降。

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教育部說明，因應近期學生轉學銜接的需求，如果有我國籍學生想以轉學方式，回國銜接大學部學業，考量部分學校114學年度暑假轉學受理報名期間已經結束，各校得綜合評估試務作業之可行性，並經校級招生委員會通過後，延長原規劃暑假轉學招生之報名期程。

教育部表示，大學仍應依原招生簡章公告之考試時間及方式辦理招生考試，招生名額則以各學系、學位學程學生招生、退學所生之缺額為限，延長受理報名期間等事宜則應妥為公告。

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