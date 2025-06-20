瑞穗文旦加工廠落成 農業部長陳駿季：落實對花東農業的承諾

花蓮瑞穗鄉農會推廣大樓及後方的文旦加工廠，由農業部長陳駿季、前部長陳吉仲等共同揭幕。（記者花孟璟攝）

2025/06/20 14:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉農會獲得農業部補助，斥資6500萬元興建農會推廣大樓及文旦加工廠，今天落成揭牌，包括農業部前後兩任的部長包括陳吉仲、現任的陳駿季及農糧署、農改場及各農會都到齊。陳駿季說，加工廠可做到文旦的全果利用，提升農民收入，更落實農業部對花東農業建設的承諾。

揭牌典禮上午盛大舉辦，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇也帶農業部長陳駿季、前部長陳吉仲及各鄉鎮農會總幹事、農糧署、農改場等參觀加工廠內設施，黃盛皇說，整個推廣大樓含加工廠總經費6500萬元，硬體工程約5200多萬元、加工機械及內部裝修1300萬元，工廠內有果實分級、精油萃取、果肉自動分切提取共3套流程設備，達到一貫化的加工產線，每天可產出精油8公升、果皮800公斤、果肉1.2至2.4公噸，達到文旦全果利用，在採收季1個月期間可消化650公噸的文旦，等於文旦的大果、格外品等外觀不好看的果實都可以處理，但前提是果園需通過產銷履歷。

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黃盛皇說，文旦加工廠可有效降低加工成本，例如精油要產出1公升，以加工收購價每公斤10元計算，果實取得成本6250元，約800粒文旦，過去是要請30名工人手工削皮，每公升成本超過一萬元，現在機械化只需10名人工，成本也大為降低；他也說，今年也持續向農業部申請8台急速冷凍機等設備。

參加揭牌的農業部長陳駿季說，花蓮瑞穗盛產稻米、文旦、茶葉，物產豐富，但鄉村人口老化、年輕人外流，為發展農村，在前部長陳吉仲任內開始將農產品初級加工場納入農業部管理，開放農民在農地申請設立，這次瑞穗鄉農會完成推廣大樓及文旦加工廠的啟用，幫助農民將原本銷售期短的文旦，透過加工後做成精油、烘焙、氣泡飲等，落實農業部對花東農業建設的承諾，也歡迎各農會提出需求，農業部都會予以支持到底。

花蓮瑞穗鄉是文旦全國最大的單一鄉鎮產地，栽培面積614公頃，占全國總栽培面積的17%，年產量破1.3萬公噸，但遭遇極端氣候挑戰，以今年來說因開花後著果率不良，減產約2成。農會總幹事黃盛皇說，新推廣大樓內除文旦加工廠、冷藏室，也有品茶室、食農教育推廣室及家政班教室，將提供農業學習及分享場域。

瑞穗文旦加工場落成啟用，農業部長陳駿季（右三）、前部長陳吉仲（右一），與農糧署副署長陳啟榮（左三）、花蓮縣府農業處長陳淑雯（左二）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（左一）、瑞穗鄉農會理事長魏清河（右二）開心合照慶祝。（記者花孟璟攝）

文旦送進加工廠後須進行果實大小分級，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（右一）向農業部長陳駿季（右二）進行說明。（記者花孟璟攝）

農業部長陳駿季（左）參觀瑞穗鄉農會文旦加工場，由農會總幹事黃盛皇（右）介紹果肉提取機械（記者花孟璟攝）

文旦初級加工後產出的柚皮精油、果肉，可做成多樣性產品。（記者花孟璟攝）

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