桃園機場暑期解謎活動 學習飛安知識還有機會抽到機票

桃園機場飛安宣導活動透過「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大主題情境題目，將飛安知識透過互動遊戲傳遞給旅客。（桃機提供）

2025/06/20 14:37

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園機場公司自6月16日至8月31日舉辦《飛向雲端守護平安》實境解謎活動，邀請旅客透過三大主題「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」互動遊戲，進一步認識飛航安全，讓參與者在遊戲過程中學習正確的飛安觀念，還有機會抽中不限航點的來回機票。

活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，民眾只需掃描現場QR Code並加入官方LINE帳號，即可開啟任務，與遊戲關主「桃醬」一同完成三大主線任務，獲得數位抽獎券。

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除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。機場公司亦於管制區內A1、B1、C6及D5候機室設置專屬關卡，供通過安檢的旅客挑戰，完成後可再獲得一張專屬抽獎券，參與限定抽獎。無法親臨機場的民眾，也可加入官方LINE帳號參與線上關卡，完成任務同樣可獲抽獎券。

無法親臨現場的民眾也可加入官方LINE帳號，在線上參與解謎任務，輕鬆學習飛安知識，同樣有機會抽獎。

根據機場公司統計，桃園機場2025年1至5月的客運量達1957萬人次，恢復至2019年同期的96.5%。在國際旅運熱絡的趨勢下，飛航安全尤顯重要。機場公司提醒，違反飛安規定可能面臨高額罰鍰，甚至延誤通關流程。常見違禁品包括防風打火機及手持風扇，違者可處2萬至10萬元罰鍰；於機場周邊違法施放無人機，最高可罰150萬元。

桃園機場公司表示，《飛向雲端守護平安》活動全天候開放，主要設施位於管制區外，歡迎所有前往機場的旅客自由參加，為暑期出遊增添趣味與知識。

桃園機場《飛向雲端守護平安》除主線任務外，另規劃有集章活動，於第一、第二航廈領取實體明信片，完成集章於LINE輸入卡片指令碼，可再獲一張抽獎券。（桃機提供）

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