台南安定公車1小時才1班 交通局將改善

針對安定地區的公共運輸，南市交通局表示，已協調客運公司於上放學時段加開班次，預計將在新學期開學之前實施。（圖由南市府提供）

2025/06/20 15:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安定區受惠於南科發展，人口快速增加，通勤、通學、就醫等交通需求大幅成長。南市副議長林志展今天質詢指出，當地公車班次不足，尖峰時段常滿載或等車超過30分鐘以上，非尖峰時段班距過長，甚至達60分鐘以上，使用不便，造成安定多數地區如港口、蘇林、海寮等村里幾乎成為交通孤島。

南市交通局表示，已協調客運公司於上放學時段加開班次，預計將在新學期開學之前實施。至於，需求較分散的周邊聚落，將規劃小黃公車，增加彈性服務，相關路線正在研議中，預計今年底之前會上路。該局也持續針對既有的公車路線滾動檢討，並進行改善。

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林志展表示，地方多位里長與民眾陳情公車班次調度問題嚴重影響生活，公車無法滿足上下班、上下課、就醫等基本移動需求， 居民被迫改用私人交通工具，這已政府違背推動公共運輸政策初衷。他建議，針對人口密集、通勤需求高的路段，增加班次與尖峰時段密度；調整公車時刻與台鐵、南科接駁車銜接，提高轉乘效率，並針對安定邊緣地區設置偏鄉接駁路線或巡迴公車服務，同時透過智慧資訊整合，提升動態公車到站預測系統，降低候車不確定感。

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