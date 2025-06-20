嘉義縣番路鄉農會冰品將外銷澳洲

嘉義縣番路鄉農會去年冰品營業額破千萬元。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/20 14:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會是嘉義地區唯一開發冰品的農會，去年營業額首度達到1000萬大關，今年原訂的目標為1200萬元，但隨著外銷通路打開，即將進軍澳洲，可望一舉突破1500萬元重大關卡，總幹事趙幸芳表示，番路鄉農會系列冰品熱賣，已爭取興建加工廠來擴大營業規模。

趙幸芳指出，10多年前投入冰品開發是很大的挑戰，經過多年努力，成果逐漸浮現，2022年營業額400萬元，2023年成長5成來到600萬元，除了國內推廣表現亮眼，也積極布局外銷市場，去年一舉叩關千萬元，今年上半年度已超過400萬元，隨著新加坡穩定出貨中，預計下月打入澳洲市場，今年營業額將上調至1500萬元。

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趙幸芳說，番路鄉農會冰品人氣王為茶雪糕、其次是柿柿圓滿禮盒，茶雪糕是採用番路在地茶葉製作，茶香味深深擄獲客人的心；柿柿圓滿（柿果子）禮盒使用當地牛心柿，在柿餅中裝填各種口味材料，是台灣罕見申請專利的冰品，這次前進澳洲要以這個台灣好滋味搶攻南半球消費者的味蕾。

番路鄉農會將於6月25日至28日北上參與「2025台北國際食品展」，於南港展覽館2館4樓S0124嘉義縣主題館登場，主打的明星產品包括濃郁香甜的原味「柿果子冰淇淋」，融合阿里山青心烏龍茶香的「茶果子冰淇淋」，以及爽口回甘的「阿里山茶雪酪禮盒」等。

番路鄉農會總幹事趙幸芳（右）拿著三大人氣冰品。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉農會開發的柿果子冰品炙手可熱，經常供不應求。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉農會開發的柿果子冰品特別申請專利。（記者蔡宗勳攝）

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