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    曾是全國最年輕漁會總幹事！被控出勤率低 台東區漁會李振元被解聘

    台東區漁會今天召開理事會，通過解聘總幹事李振元（右）。（記者黃明堂攝）

    台東區漁會今天召開理事會，通過解聘總幹事李振元（右）。（記者黃明堂攝）

    2025/06/20 14:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕31歲就當上台東區漁會總幹事，一當20年的李振元今天遭到理事會罷免通過！會中以「上班出勤率低、漁會績效淪全台倒數」提案解聘，經記名投票以8比1票通過，漁會由魚市場主任廖書賢代理總幹事。李振元在會前直指理事資格有問題，會議不合法，被確定解聘後表示，其中有很多誤解，盼日後能解開。

    台東區漁會今天開第13屆理事會第1次臨時會，9位理事及漁會幹部全員到齊，警方也派警力到場防範衝突。會議由理事長陳志和擔任主席，理事滕修福提案解聘總幹事李振元，原因是無法勝任理事會交派工作，不尊重理事會決議，上班出勤率低，導致漁會其他員工上行下效有樣學樣，不足擔當領導楷模。

    李振元列席，主張會議無效，因為出席的會理事中有1/3資格不符，會議應延後否則無效，但理事會繼續進行，記名投票，有8人同意解聘、1人不同意，解聘案通過。

    理事會書面會議資料中指述李振元上班出勤率低，理事長陳志和說，有理事投訴李振元長年上班不準時，漁民在李擔任總幹事20年期間從未見過、也不認識總幹事，漁會績效低落，更淪為全台39個漁會倒數3名，且馬蘭冷凍廠委外經營案，竟委託給毫無實際業績的空殼公司，導致漁會3年來收不到租金。

    李振元是在前縣長徐慶元時代受到提拔，年僅30歲出頭即當上台東區漁會總幹事，曾是全國最年輕的農漁會總幹事。

    李振元說，他任職總幹事經歷3位理事長，20年來有很多建設，所以才能一做20年，至於漁民控訴上班時間不正常、未替漁民爭取權益等，這些並非事實。

    對於李振元所指理會事資格有問題，縣府農業處表示，就目前核備縣府資料顯示，理事資格都是經過審核完成，法律上屬合法資格，均屬合法理監事，會議有效。

    台東區漁會總幹事李振元今天遭解聘後表示有很多誤會待解開。（記者黃明堂攝）

    台東區漁會總幹事李振元今天遭解聘後表示有很多誤會待解開。（記者黃明堂攝）

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