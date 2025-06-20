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    屏東農業物產館芒果市集 21、22日來吃芒果冰

    夏天最消暑，現場製作的芒果雪花冰最受歡迎（屏東縣政府提供）

    夏天最消暑，現場製作的芒果雪花冰最受歡迎（屏東縣政府提供）

    2025/06/20 14:34

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府21、22日於屏東農業物產館辦理「農饗樂市集－這個夏天有點芒」活動，青農將現場介紹五大品種芒果，製作涼夏感的「芒果雪花冰」，限量開放民眾體驗手作芒果奶酪及芒果涼糕等甜品，並串聯25攤在地小農與品牌，共同營造兼具教育性與參與感的夏日市集。

    芒果主題週市集活動為期兩日，每日上午11點到下午5點開放，現場並規劃每日限量打卡贈禮、消費集點扭蛋、親子互動表演等多元活動，本次活動特別推出限量「我芒了！大碗芒果雪花冰」販售活動， 兩天的下午3點發放號碼牌，每日限量30碗，分享體驗價100元，嚴選屏東在地愛文芒果果丁，搭配綿密細緻的雪花冰體與煉乳，打造經典夏日甜品。

    屏東縣政府農業處表示，「農饗樂市集」為縣政府年度系列推廣活動，選定屏東物產館定點辦理，自5月起至11月，每月依據在地農產節令設計專屬主題，融合市集展售、DIY體驗、主題記者會與舞台演出，推動屏東農業品牌推廣及農產消費活化。

    各個品種的芒果各有特色（記者葉永騫攝）

    各個品種的芒果各有特色（記者葉永騫攝）

    各種手作體驗吸引了許多人參加（屏東縣政府提供）

    各種手作體驗吸引了許多人參加（屏東縣政府提供）

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