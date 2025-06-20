趕東北季風來臨前 澎湖官民攜手合作清除棘冠海星

澎湖水域遊憩商業同業公會，執行棘冠海星清除工作。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

2025/06/20 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對七美海域棘冠海星大爆發，澎湖縣水域遊憩商業同業公會接受海保署委託正式啟動清除計畫，首日清除地點為七美（魚月）鯉灣及臥牛灣，成果包含捕獲32隻棘冠海星，最大體長約27公分，搜尋範圍約20*100平方公尺。

近期澎湖多處海域陸續發現棘冠海星數量明顯上升，尤以七美最為嚴重，棘冠海星有驚人的食物攝入量，爆發時大片珊瑚礁數天內摧毀，且有高繁殖力，年產卵潛力可達2億，並通過體外繁殖受精，若未在東北季風來臨之前清除，才是真正災難的開始。

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公會臨危受命執行，但在時間緊迫和經費拮据下，經由中研院鄭明修博士提供專業建議，並在立委楊曜協調下，結合海保署與寶雅集團的經費挹注，以及澎湖縣議長陳毓仁支持與資金贊助下，奠定行動技術與資源基礎。

棘冠海星屬夜行性動物，部分小型個體日間藏匿於珊瑚礁縫隙中，加上其體表密布含有神經毒素的棘刺，具劇烈毒性，處理時需特別謹慎，必須由受過專業訓練合格潛水員執行，寶雅集團也以企業ESG提撥相對經費，委託公會執行，目前規劃每隻棘冠海星收購300元，細節另行公告。

澎湖水域遊憩商業同業公會首日執行成果，清除32隻。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

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