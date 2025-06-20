為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    趕東北季風來臨前 澎湖官民攜手合作清除棘冠海星

    澎湖水域遊憩商業同業公會，執行棘冠海星清除工作。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

    澎湖水域遊憩商業同業公會，執行棘冠海星清除工作。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

    2025/06/20 15:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對七美海域棘冠海星大爆發，澎湖縣水域遊憩商業同業公會接受海保署委託正式啟動清除計畫，首日清除地點為七美（魚月）鯉灣及臥牛灣，成果包含捕獲32隻棘冠海星，最大體長約27公分，搜尋範圍約20*100平方公尺。

    近期澎湖多處海域陸續發現棘冠海星數量明顯上升，尤以七美最為嚴重，棘冠海星有驚人的食物攝入量，爆發時大片珊瑚礁數天內摧毀，且有高繁殖力，年產卵潛力可達2億，並通過體外繁殖受精，若未在東北季風來臨之前清除，才是真正災難的開始。

    公會臨危受命執行，但在時間緊迫和經費拮据下，經由中研院鄭明修博士提供專業建議，並在立委楊曜協調下，結合海保署與寶雅集團的經費挹注，以及澎湖縣議長陳毓仁支持與資金贊助下，奠定行動技術與資源基礎。

    棘冠海星屬夜行性動物，部分小型個體日間藏匿於珊瑚礁縫隙中，加上其體表密布含有神經毒素的棘刺，具劇烈毒性，處理時需特別謹慎，必須由受過專業訓練合格潛水員執行，寶雅集團也以企業ESG提撥相對經費，委託公會執行，目前規劃每隻棘冠海星收購300元，細節另行公告。

    澎湖水域遊憩商業同業公會首日執行成果，清除32隻。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

    澎湖水域遊憩商業同業公會首日執行成果，清除32隻。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播