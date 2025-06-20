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    南市議員曾培雅號召「舊鞋救命」 募集逾300雙送愛非洲

    志工共同整理鞋子，確保每一雙鞋都能完好送達。（圖由曾培雅提供）

    志工共同整理鞋子，確保每一雙鞋都能完好送達。（圖由曾培雅提供）

    2025/06/20 14:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕在暑假前夕，台南市議員曾培雅服務處號召舉辦「愛心活動三部曲」，其中，率先登場的「舊鞋救命」活動，於6月18日至21日展開，號召市民捐出可再利用的鞋款，募集逾300雙鞋子送愛到非洲。

    南市議員曾培雅服務處執行長歐政豪表示，愛心活動三部曲分別為「舊鞋救命」、暑期「中餐助童計畫」，以及攜物資前往後壁「蓮心園啟智中心」關懷成年智青，形成一條愛心不間斷的公益接力線。

    歐政豪說，首部曲於6月18日至21日展開，為確保物資能順利出海，活動現場聚集超過20位「曾培雅愛心義工協會」志工與「台南華一扶輪社」志工共同整理鞋子，包括拆除鞋盒、捆綁左右腳鞋款，確保每一雙鞋都能完好送達，已募集超過300雙鞋款，展現市民滿滿的愛心與行動力。

    第二部曲「中餐助童計畫」，由曾培雅發起至今已邁入第13年，每年暑期穩定提供中餐給台南市內超過300位國中小學童，協助他們在假期中依然獲得足夠的營養照顧。此計畫至今已發出超過22萬份便當，溫暖無數孩子的心與胃。

    第三部曲則計畫於7月號召志工送愛到後壁的蓮心園啟智中心，，預計捐出70箱成人紙尿布，並為每位智青提供一雙全新牛頭牌運動鞋，象徵「新鞋新希望」。

    華一扶輪社社長謝馨慧說，很開心能與義工協會一起參與這場有意義的公益行動，這份跨團體的合作力量，讓溫暖能走得更遠。

    南市議員曾培雅響應「舊鞋救命」活動，號召市民捐出可再利用的鞋款，募集逾300雙鞋子送愛到非洲。（圖由曾培雅提供）

    南市議員曾培雅響應「舊鞋救命」活動，號召市民捐出可再利用的鞋款，募集逾300雙鞋子送愛到非洲。（圖由曾培雅提供）

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