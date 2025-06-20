幫助18至29歲、失業等青年就業 新北「全方位就業計畫」職訓補助最高4萬5

陳瑞嘉表示，「全方位就業計畫」計畫針對設籍或居住新北市，18至29歲非典型勞動青年，提供輔導津貼、轉業獎勵金及職訓補助，最高4萬5000元。（新北市勞工局提供）

2025/06/20 13:15

〔記者黃子暘／新北報導〕為協助青年適性就業，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府就業服務處設計「全方位就業計畫」，針對設籍或實際居住新北的18至29歲青年，及失業6個月以上或從事非典型工作青年，提供輔導津貼、轉業獎勵金及職訓補助，最高4萬5000元，相關服務可至就服站台洽詢。

勞工局表示，25歲的「小雪」畢業後在餐飲業兼職數年，家人不斷催促她去找符合自己特質的工作，迷惘的小雪在朋友建議下前往就業服務站求助，就服員評估後邀請她加入「青年全方位就業計畫」，透過性格與能力測驗、履歷健檢、模擬面試等環節，最終幫助小雪找到公司會計助理一職，享受工作帶來的成就感。

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小雪分享，她原本想透過餐飲業前場服務，磨練自己待人接物，豈知性格測驗分析才發現，自己細心、有條理的性格竟是會計工作的不二人選，在履歷健檢中，她學習到如何製作吸引人資注意的履歷，模擬面試更是幫助她敢於大方介紹自己、回答問題，為了答謝一路陪伴的就服員，她也同意成為「全方位就業計畫」的案例，鼓勵對於職涯目標迷惘的青年善用公部門就業資源。

陳瑞嘉表示，「全方位就業計畫」計畫針對設籍或居住新北市，18至29歲非典型勞動青年，提供輔導津貼、轉業獎勵金及職訓補助，最高4萬5000元，相關資訊可洽就業服務專線0800-091-580，由專人服務，也可蒐尋「新北人力網-熱門專區」網站瞭解計畫內容並預約申辦，新北市29區各就服據點均可受理。

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