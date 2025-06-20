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    台北市擼貓新秘境！動物之家貓舍大改造

    改造前貓舍。（動保處提供）

    改造前貓舍。（動保處提供）

    2025/06/20 13:58

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市動物保護處動物之家改建，近千隻收容動物正安置於中繼園區，當中收容370隻貓咪，考量貓咪活動空間需求大幅增加，動保處以移除鐵籠、增加跳台及躲藏空間等元素，著手改造2間貓舍，讓貓咪在貓舍中自由活動。動物之家更安排志工駐區服務，協助民眾與貓咪近距離互動，幫助大家挑選最適合的毛孩回家。

    動保處表示，截至5月底，園區內收容貓咪已高達370隻，此次改造兩間貓舍，每間最多可收容約44隻貓咪，部分貓咪仍住在貓籠中適應環境，由志工進行觀察、陪伴。

    貓籠外，則規劃為開放式互動區，目前約有20隻貓咪入住，這些貓咪經過志工長期陪伴後，逐漸展現穩定的性格，較適合與民眾近距離互動。為符合貓咪天性，互動區域內特別設置多層跳台、貓抓板與躲藏空間，提供貓咪自由探索、攀爬與休憩的多元行為需求，提升動物福祉與貓咪互動意願。

    動保處說明，每天也會安排志工駐區服務，引導參觀民眾進入前完成手部清潔與消毒，並提供鞋套或拖鞋更換，降低病源傳播風險，守護貓咪健康。

    動保處補充，為鼓勵市民參觀、認養動物，動保處提供多項友善服務措施，動物之家有「動物認養便民服務計程車」提供免費短程接駁服務，兩人同行參訪或當日完成認養，即可預約園區與捷運南港展覽館站、南港站及東湖站的雙向接送；此外，成功認養犬貓民眾，還加碼享終身免費狂犬病疫苗接種、寵物保險補助及定期健康檢查等福利。

    改造後貓舍空間更開放。（動保處提供）

    改造後貓舍空間更開放。（動保處提供）

    動保處表示，截至5月底，園區內收容貓咪已高達370隻，此次改造兩間貓舍，每間最多可收容約44隻貓咪，部分貓咪仍住在貓籠中適應環境，由志工進行觀察、陪伴。（動保處提供）

    動保處表示，截至5月底，園區內收容貓咪已高達370隻，此次改造兩間貓舍，每間最多可收容約44隻貓咪，部分貓咪仍住在貓籠中適應環境，由志工進行觀察、陪伴。（動保處提供）

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