日本國產米短缺價漲 台灣輸日成風潮、台南好米也進軍

日本媒體報導台灣米輸入日本國內市場的量急速增加。（台南市府提供）

2025/06/20 13:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於近期日本國產米短缺，日本米在日本本國價格持續上漲，日本消費者紛紛改吃進口米。在這波台灣米輸入日本市場風潮下，台南稻米也成功進軍日本市場，位於台南後壁區、在地深耕超過百年的芳榮米廠，首度將白米外銷日本500公噸，為台南稻米輸日再創新頁。台南市長黃偉哲表示，可以將台南的高品質稻米輸入日本，填補日本國內米短缺問題，感到很榮幸。

黃偉哲強調，許多東南亞國家對於稻米進口都採取保護主義，日本更是「嚴苛」對待，近日由於日本國內缺米，米商來台採購，芳榮米廠的白米品質優良，經過各項農藥及化學品的殘留檢驗也全部合格，才能成功進軍日本，不僅讓日本消費者可以品嘗到台南好吃的優質米，更展現台南農業的實力與潛力。

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日本影音創作者也紛紛製作「開箱台灣米」影片，嘗試用台灣米製作成各式日本人愛吃的米飯料理，例如直接白飯拌醬油、納豆飯等，評價表示台灣米飯香「意外地很好」，口感與越光米相似，Q彈有嚼勁，雖然米的「甜味、旨味稍弱」，但搭配有調味的料理食用時，例如燒肉、咖哩、牛丼等，完全吃不出差異；若製作成日本人喜愛的冷飯糰、便當時，可能會感受到「跟平常不太一樣」，並以價格考量，台灣米是不錯的替代選擇，未來也會繼續推出更多以台灣米製作的料理試吃。

在台灣農業部持續推廣下，品質優良且穩定的台灣稻米，成功引起越來越多日本消費者關注。據日本電視台（日本テレビ放送網）報導，台灣米輸入日本國內市場的量急速增加，在味道與品質上都與日本米相似，並引述台灣農業部數據指出，今年1至5月台灣米外銷日本已達7759公噸，是去年同期的6倍。

「STV News北海道」6月播出節目，現場比較台灣米、日本米在味道與口感上的不同，節目主持人與來賓都表示，煮熟後的台灣米在外觀與味道上，以及試吃時的甜味與口感，都跟日本米吃不出明顯的差異，直接端上桌完全不會發現原來不是日本米！節目特別指出台灣米是在日本統治時代針對日本人的喜好改良過的品種，因此能夠更加符合日本消費者的口味。現在由於日本的稻米輸入政策，台灣米也能在日本市場維持相對低廉的價格，成了日本家庭買米的高CP值選擇。

台南稻米進軍日本市場，也成為當地媒體報導入鏡畫面。（台南市府提供）

台南稻米成功進軍日本市場，成為日本家庭新選擇。（台南市府提供）

日本影音創作者紛紛製作「開箱台灣米」影片。（台南市府提供）

日本電視台（日本テレビ放送網）引用台南市長黃偉哲的發言表示，「很榮幸日方採購台灣優質米，能對日本有所幫助」。（台南市府提供）

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