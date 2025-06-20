基北區高級中等學校免試入學公告名額 即起開放選填志願

基北區高級中等學校免試入學實際招生名額今（20）日起公告於「基北區免試入學報名作業資訊系統平台」。圖為會考情況。（新北市教育局提供）

2025/06/20 13:19

〔記者黃子暘／新北報導〕基北區高級中等學校免試入學實際招生名額今（20）日起公告於「基北區免試入學報名作業資訊系統平台」，新北市教育局長張明文指出，系統自即日起至6月26日中午12點開放志願選填；為協助學生選填志願，教育局與大學問網站合作推出「新北市114國中教育會考數位專輯」，整合免試入學、特色招生及五專等升學路徑說明，及市、公立高中職通勤與住宿資訊可供查詢。

教育局表示，114學年度免試入學比序項目包含志願序、多元學習表現及國中教育會考成績，學生可透過系統平台查詢招生名額、個人序位及相關升學資訊，平台的「招生名額查詢」功能可依學校類型、區域、科別等條件快速篩選查詢；自即日起也可於平台內查詢個人序位，序位資訊已排除已獲其他入學管道錄取且完成報到的學生，學生也可查閱多元學習表現與個人會考成績，作為志願選填依據。

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教育局提醒，應屆畢業生請依原就讀國中作業時間繳交報名志願表，個別報名學生需於6月28日上午9點至下午4點與6月29日上午9點至中午12點前，攜帶簡章規定文件至新北市立永平高中現場報名，分發結果將於7月8日上午11點公告，錄取者應於7月10日上午9點至11點至各錄取學校報到，逾期視同放棄，規劃參加其他入學管道者需在7月14日下午2點前至原錄取學校辦理書面聲明放棄。

教育局補充，學子可善用「新北市114國中教育會考數位專輯」網站查詢相關升學資訊，志願選填期間也可向原就讀國中諮詢，或至新北市十二年國教資訊網查詢，也可電洽（02）29559019分機18；免試入學疑問可洽免試入學委員會專線（02）2231-9670分機203或210。

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