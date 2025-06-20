竹市港南三街滯洪池周邊排水改善工程完工 提升區域防洪保護力

竹市港南三街滯洪池完工。（市府提供）

2025/06/20 13:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府為強化香山區排水設施效能，降低強降雨造成災害的可能性，推動道路排水側溝改善工程。民政處表示，去年市府針對港南重劃區內排水側溝進行盤點後，挹注逾189萬元經費進行港南三街滯洪池周邊排水改善工程，日前工程已順利完工，將可暢通滯洪池周邊道路側溝排水，減少積水造成災害及環境衛生問題，提升居民生活環境與品質。

市府表示，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，部分路段在強降雨時易有積水情形，市府在接獲地方居民反映後立即啟動調查作業，去年經勘查分析後，核定香山區公所逾189萬元排水改善經費，著手進行港南三街滯洪池周邊排水改善工程發包與施工作業。

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香山區公所指出，港南三街旁滯洪池現況作為籃球場使用，周邊道路遇豪大雨易有積水現象。市府挹注經費進行排水改善工程，範圍包括港南三街、海埔三街及海浦五街等路段部分道路側溝，透過重新施作側溝或溝頂板、清除側溝底部淤積物、調整排水坡度等方式，暢通側溝排水、減少積水發生，並參照原有人行空間鋪面形式進行側溝頂面鋪面更新，同步改善人車通行安全、人行環境景觀及降低積水影響環境衛生的可能性。

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