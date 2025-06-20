為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市港南三街滯洪池周邊排水改善工程完工 提升區域防洪保護力

    竹市港南三街滯洪池完工。（市府提供）

    竹市港南三街滯洪池完工。（市府提供）

    2025/06/20 13:14

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府為強化香山區排水設施效能，降低強降雨造成災害的可能性，推動道路排水側溝改善工程。民政處表示，去年市府針對港南重劃區內排水側溝進行盤點後，挹注逾189萬元經費進行港南三街滯洪池周邊排水改善工程，日前工程已順利完工，將可暢通滯洪池周邊道路側溝排水，減少積水造成災害及環境衛生問題，提升居民生活環境與品質。

    市府表示，港南重劃區主要以道路側溝及滯洪池排放雨水，部分路段在強降雨時易有積水情形，市府在接獲地方居民反映後立即啟動調查作業，去年經勘查分析後，核定香山區公所逾189萬元排水改善經費，著手進行港南三街滯洪池周邊排水改善工程發包與施工作業。

    香山區公所指出，港南三街旁滯洪池現況作為籃球場使用，周邊道路遇豪大雨易有積水現象。市府挹注經費進行排水改善工程，範圍包括港南三街、海埔三街及海浦五街等路段部分道路側溝，透過重新施作側溝或溝頂板、清除側溝底部淤積物、調整排水坡度等方式，暢通側溝排水、減少積水發生，並參照原有人行空間鋪面形式進行側溝頂面鋪面更新，同步改善人車通行安全、人行環境景觀及降低積水影響環境衛生的可能性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播