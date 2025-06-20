「鴨界LV」驚險逃家！柯爾鴨自5樓陽台飛出 奇蹟與飼主團圓

民眾在永和區中正路超商門口發現1隻黃嘴白羽柯爾鴨。（圖由動保處提供）

2025/06/20 12:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲通報，民眾在永和區中正路超商門口發現1隻黃嘴白羽柯爾鴨，經獸醫師檢查無外傷隨即公告認領，1天內飼主林小姐致電表示，她所飼養的鴨子從自家5樓陽台跳下後不見蹤影，經查核，確認為飼主後予以領回，並建議飼主可幫寵物注射晶片或套裝腳環，可協助辨識身分物歸原主。

林小姐表示，此隻3個月大的柯爾公鴨，平常主要活動範圍都在自家5樓陽台，常陪伴她四處玩耍，原以為像牠這種馴化的寵物鴨不可能跳離陽台，怎料當日她打算為柯爾鴨洗澡，一未注意，牠就從五樓陽台瞬間鑽出護欄縫隙，振翅高飛不見蹤影，立即下樓尋找也未見蹤影，怎料牠竟恢復飛行能力，毫髮無傷奇蹟似出現在數百公尺遠的超商門口，日後會加強居家防護，不讓驚險的事再發生。

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動保員程沛宏說明，柯爾鴨（Call Duck）原產於荷蘭，體重僅約570至680克，羽色雪白、外型可愛，原本用作狩獵誘餌，因叫聲特殊與高度親人性格，近年轉型為高人氣觀賞寵物，市價一隻高達萬元，被譽為「鴨界LV」。不過，許多飼主誤以為牠們無法飛行，忽略其實具備良好飛行能力，因此走失情況時有所聞。

動保處長楊淑方提醒，防止家中寵物鳥禽不慎走失，民眾可於上班時間至新北各區動物之家或至住家附近動物醫院注射晶片（適合100公克以上鳥禽），可協助辨識身分物歸原主。另外，寵物鳥禽皆無法在野外生存，若攜帶外出時，未置入提籠做好防護措施，依《新北市動物保護自治條例》第20條處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。若民眾拾獲迷途、受傷寵物鳥禽可撥打1959動保專線、1999市民專線及動保處24小時專線（02-2595-6353）通報。

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