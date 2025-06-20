桃園首度結合客家7大館舍推出《夏日玩客島》 邀大小朋友跳島式玩客

桃市府首度結合客家7大館舍，推出《夏日玩客島》暑期活動。（桃市府客家局提供）

2025/06/20 13:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局首次結合轄下7大客家館舍共同推出「夏日玩客島」暑期活動，自7月1日開跑至8月31日，以「跳島旅行」為概念，打造7座充滿客家文化驚喜的「文化冒險島」，展現客家文化豐富的多元性，不論親子出遊、青少年揪團，還是熟齡朋友的文化巡禮，皆能找到屬於自己的夏天玩客路線。

客家局長范姜泰基說明，「夏日玩客島」以7座主題館舍為據點，每座館舍皆展現不同主題的文化探索空間，例如桃園市客家文化館針對親子家庭推出專屬活動，包含夏令營與互動闖關；台灣客家茶文化館結合採茶、製茶與品茗體驗，深入介紹客茶文化；北區客家會館則鎖定年輕族群，融入Beatbox與客語童謠元素，呈現創新風貌；1895乙未保台紀念公園藉由歷史走讀與體驗，傳達客家義勇軍保鄉衛土的精神；鍾肇政文學園區辦文學賞析與創作活動，崙坪文化地景園區結合在地工藝、藝術展演，以及永安海螺文化體驗園區呈現海客文化與濱海風情，皆展現出客家文化的深度與廣度，鼓勵大家以「跳島式」方式串聯7館，深入感受每一處的文化精髓。

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客家局也規劃「跳島挑戰」集章遊戲與「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」， 暑期活動期間下載桃園市民卡APP並造訪不同館舍即可參加「跳島挑戰」，集滿3個章兌換限量杯套，5個章兌換限量野餐墊，完成７館探訪還能獲得限量冰霸杯。

此外，7月12日至21日推出「Hakka冒險王 單島社群打卡任務」，只要於任一館舍完成打卡、留言並標記朋友，即可參加抽獎，有機會帶回氣泡水機、超商禮卡等實用好禮，更多活動詳情與報名資訊，可上客家局官網查詢。

鍾肇政文學園區透過文學賞析與創作活動，帶民眾欣賞客家文學之美。（桃市府客家局提供）

台灣客家茶文化館結合採茶體驗，深入介紹客茶文化及產業。（桃市府客家局提供）

崙坪文化地景園區結合在地工藝，帶民眾體驗手做工藝。（桃市府客家局提供）

桃市客家文化館針對親子家庭，推出「小客人狂歡節」專屬活動。（桃市府客家局提供）

1895乙未保台紀念公園藉歷史走讀與體驗，帶民眾認識生活在地故事。（桃市府客家局提供）

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