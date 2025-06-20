基隆慶濟宮媽祖魁星文化祭 6/22中午起封閉自治街等道路

基隆慶濟宮22日將舉辦《媽祖魁星文化祭》，為百工百業祈福。（記者盧賢秀攝）

2025/06/20 12:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵慶濟宮將於6月22日舉辦《媽祖魁星文化祭》活動，包括祈福儀式、園遊會、影視歌星表演晚會及天官賜福、大財筆點賜百工百業魁首等精彩活動。22日中午到晚上10點封閉包括自治街、南興路、開元路等路段，提醒民眾注意。

慶濟宮主委柯金標指出，慶濟宮主祀媽祖，並供奉魁斗星君，玉皇大帝賜朱筆一隻及金元寶，封為甲前主官，形同現代考試院長，主科學文事。其形象為一鬼面、跛足，革手執筆、左腳踢斗的造型特殊，象徵「魁星點斗、獨占鰲頭」。

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慶濟宮22日舉辦《媽祖魁星文化祭》，從下午1點到晚上9點半，有祈福儀式、各式表演活動、園遊會、電音三太子勁歌熱舞、影視歌星表演晚會等活動，廟方還準備了600個紀念幣與1千多支紀念筆，讓民眾事業興旺事業順利，尤其是即將考試的考生能夠考上理想學校。

晚上6點20有天官賜福，7點有媽祖魁星點賜百工百業奪魁首、大財筆等祈福活動，讓百工百業能夠事業蒸蒸日上，獨占鰲頭。晚上有影歌星表演還有摸彩活動，頭獎是電動車1輛，還有50吋電視等獎項，與民眾同樂。

22日當天中午至晚上10點慶濟宮周邊道路封街，自治街從明德一路到光明路口、南興路（66號-128號）、開元路（祐仁診所-開元路92號），禁止汽、機車通行。

慶濟宮周邊的自治街、南興路和開源路22日中午開始封街。（記者盧賢秀攝）

慶濟宮周邊道路22日中午封路，包括自治街、南興路、開元路等路段。（基隆市警三分局提供）

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