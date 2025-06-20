小確幸沒了 雲林斗六路邊停車7/1恢復收費

斗六市長林聖爵實地了解路邊停車收費得標廠商俥亭人員開單作業狀況。（記者黃淑莉攝）

2025/06/20 12:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六市公所今（20）日召開斗六市路邊停車收費記者會，市長林聖爵宣布7月1日起恢復收費，共計有24個路段1497車格，每小時20元，將以人工開單方式計費夾單，民眾可到4大超商臨櫃繳費，也可到停車服務處及俥亭停車場繳費機，或以信用卡、LINEpay等行動支付。

林聖爵指出，斗六市路邊停車收費原得標廠商在今年1月1日片面終止履約，公所暫停收費，並重新辦理招標工作在2月4日決標，由俥亭公司得標，廠商完成相關作業及人員招募、訓練，同時縣府也與4大超商完成簽約，因此斗六市區路邊停車從7月1日起恢復收費。

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林聖爵說，為打造斗六市成為一個宜居城市，市公所針對刨鋪路段及閒置空間檢討停車空間，建立完善停車制度，同時也清除路霸，3個月後後火車站會增加267個汽車停車格、396個機車停車格，另年底西市場會增加200多個機車停車格，預計明年底路邊停車格會增加至3000個。

斗六市公所表示，7月1日恢復營運收費範圍，除原有公明路、公園路、府文路、民生南路、大學路一段、大學路三段、明德北路一段、明德北路二段、明德北路三段、鎮南路、六合街、文化路、市立運動場周邊、籽公園運動場周邊及莊敬路等路段。另新增路段有雲林路一段、西平路、城頂街、民生南路（鎮西國小旁）、雲林路二段、內環路、內環陸橋下、大同路及永昌西街等路段，共有24 個路段，停車格總計1497 車格。

林聖爵表示，收費時間每天上午8點至晚上8點，民生南路則到晚上10點，每小時20元，另公所也提供路邊停車月租，每月只要600元，相關資訊可上斗六市公所網站查詢。停車費查詢可至https://parking.yunlin.gov.tw/雲林縣政府公有路邊停車服務資訊網查詢及補印。

斗六市路邊停車收費共有24路段1497車格，有四種繳費方式。（記者黃淑莉翻攝）

斗六市路邊停車7月1日恢復收費。（記者黃淑莉攝）

斗六市長林聖爵宣布斗六路邊停車7月1日恢復收費。（記者黃淑莉攝）

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