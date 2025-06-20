搶救墾丁觀光 學者參與論壇盼找出恆春半島未來

恆春半島擁有碧海藍天、國家公園與豐富自然資源，正面臨觀光危機。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/20 12:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是屏東縣的旅遊明珠，擁有碧海藍天、國家公園與豐富自然資源，卻正面臨觀光危機。年輕人偏好出國旅遊，墾丁吸引力逐漸下滑，傳統經營模式難以滿足旅客期待。為扭轉頹勢，恆春建城150週年之際，在高山巖福德宮主委張榮南博士提議下，恆春鎮公所與相關單位攜手，今天在國立海洋生物博物館舉辦「恆春半島觀光產業創新發展與因應策略論壇」，盼透過專家對話與經驗分享，整合在地人文與地理優勢，為觀光產業注入新動能。

論壇聚焦3大議題，探討恆春半島觀光新出路。上午10點開幕後，首場座談「恆春半島觀光產業新氣象」由國立高雄餐旅大學觀光學院院長蕭登元教授主持，剖析如何重塑觀光魅力。下午兩場座談分別由景文科技大學校長黃榮鵬教授主持「恆春半島新興旅遊模式」，以及國立高雄餐旅大學觀研所吳英偉副教授主持「恆春觀光產業未來趨勢」，深入探討創新旅遊模式與長期發展策略。座談後，張榮南博士親自主持綜合討論，集結各方意見，為恆春觀光擘畫藍圖。

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恆春觀光衰退，數據令人憂心。恆春鎮長尤史經表示，遊客量年年下降，CNN認證的關山落日景點甚至從盈餘轉為虧損。大環境變遷外，國家公園過度偏重保育、忽略觀光發展也是原因之一。張榮南強調，恆春半島觀光已陷入谷底，但透過此次論壇，盼集結學者與業者智慧，挖掘在地特色，結合生態、文化與創新體驗，吸引更多遊客重返這片南國淨土。

論壇尾聲，安排生態導覽解說活動，讓與會者親臨海洋生物博物館，體驗海洋生態之美，感受恆春半島的獨特魅力。主辦單位期盼，未來能以創新思維與跨界合作，帶動觀光復甦，讓恆春半島重現昔日榮景，成為國內外旅客心目中的旅遊聖地。

學者參與論壇盼找出恆春半島未來。（記者蔡宗憲攝）

學者參與論壇盼找出恆春半島未來。（記者蔡宗憲攝）

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