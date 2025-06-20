台積電慈善基金會協助台東校園汰換教室燈具 60校受惠

台積電慈善基金會協助台東校園改善教室照明。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/20 11:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府教育處今天表示，在台積電慈善基金會董事長張淑芬的支持下，114年度「公益綠能－LED燈安裝計畫」已順利完成，協助縣內60所學校、732間教室全面汰換7782具老舊燈具，讓學生在明亮、舒適的環境中安心學習，不僅守護孩子們的視力健康，更為節能減碳與永續發展貢獻一分力量。

縣政府教育處表示，長期以來，偏鄉學校受限於資源不足，部分教室燈光昏暗、設備老舊，影響學生的學習專注力與視力發展。為改善校園照明品質，台積電慈善基金會主動伸出援手，與縣府教育處攜手合作，結合學校團隊通力執行，讓教室煥然一新。這份跨界協力所帶來的轉變，不僅提升了硬體設備，更傳遞了社會對教育的關懷與支持。

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為進一步改善學習環境，此次計畫全面導入高效能LED燈具，有效解決過去燈光閃爍、照度不足的問題。新燈具不僅提升教室照明品質，也大幅降低用電量，達到節能目標。據多所學校回饋，教室明亮度顯著提升，學生眼睛負擔減輕，學習氣氛更為積極，專注力與學習動機同步提升。

此外，計畫亦結合在地技職學校師生共同參與燈具汰換與實作，提供學生實踐機會，將專業技術應用於社區實際場域。透過服務學習，不僅提升學生的技術能力，也讓青年學子體會回饋鄉里的價值與榮耀，展現教育與產業攜手合作的多元成果。

縣府教育處感謝台積電慈善基金會的無私奉獻與實質投入，讓偏鄉教育現場在光亮中獲得新生。未來，縣府將持續整合社會資源，打造更加友善、健康與永續的學習環境，為孩子點亮希望的每一道光芒。

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