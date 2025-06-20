救生育率擬加碼育嬰留停津貼 全教總：不到最低薪資難育兒

勞動部擬增加育嬰津貼，全教總今開記者會，理事長侯俊良（左）表示，一個月17180元津貼，不到最低工資，難以育兒。（記者林曉雲攝）

2025/06/20 11:42

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣每月出生人數幾低於萬人，為挽救生育率，勞動部正研修「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的父母得各再請領1個月津貼。全國教師工會總聯合會今（19）日開記者會指出，年輕父母工作年資及薪資所得多偏低，每個月育嬰留職津貼恐不到最低薪資28590元，難以保障基本生活需求，更遑論育兒，建議政府修法，將育嬰津貼基準從6成提高至8成，並從補助6個月延長為一年12個月，且從3歲放寬到6歲可領。

去（113）年育嬰津貼預算約156億多元，勞動部統計，去年約9.3萬人請領，其中3.1萬人是父母同時申領。

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全教總理事長侯俊良表示，肯定勞動部主動修法，但僅增加1個月津貼，很難有效提升生育率，為營造真正的友善職場育兒環境，讓年輕上班族免於後顧之憂，全教總主張公私一體適用，全體公私部門受僱者育嬰津貼，均應同步大幅提高，呼籲政府積極行政，立院朝野黨團主動修法。

全教總主張基準從6成提高至8成，侯俊良表示，現行育嬰津貼為投保薪資的6成，自110 年7月1日起， 政府另以公務預算加給2成薪資補助，但有育嬰需求的年輕父母，多數工作年資及薪資所得偏低，以113年保險「給付總金額」與「給付件數」粗估，公教人員保險平均請領金額約17180元，無論公私部門受僱者，每月育嬰留職津貼恐不及今年最低工資28590元，難以保障基本生活需求，更遑論育兒，全教總建議在政府2成薪資補助外，應修正相關法律，將育嬰津貼基準從6成提高至8成。

此外，全教總建議，將給付從6個月延長為12個月，才能更具政策吸引力，增加受雇者申請育嬰津貼的誘因，並從3歲放寬至6歲，0至5歲是大腦發展關鍵期，3到6歲幼兒仍有高度照顧需求，應放寬可申請育嬰留停津貼之養育子女年紀至6歲，以落實「0-6 歲國家一起養」政策。

民眾黨立委陳昭姿出席記者會表示，不少年輕人在黃金生育期和工作之間被迫二選一，勞動部增加1個月育嬰留停津貼是小修小補，無法因應少子化嚴重危機。

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