台南添地標 景觀鋼橋與綜合球場引領運動新風潮

「安南區全民運動館」完工模擬圖。（圖由南市府提供）

2025/06/20 11:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設經費興建「安南區全民運動館」新建工程，目前工程進度已達65%，預計明年（2026）年中旬完工，該工程設計融合永續建築與景觀鋼橋曾獲國家卓越建設獎，「全台最美」運動場館將為台南增添打卡新地標。

安南區全民運動館工程經費3.305億元，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，全館規劃地上2層，空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。

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南市體育局長陳良乾今（20）日前往視察運動館工程品質與進度，要求施工團隊必須緊密合作，以確保如期如質完工，儘速提供安南區居民多元運動空間。

陳良乾表示，安南區全民運動館不僅是一座建築，更是推動健康生活與社區共融的重要基地，其中一大亮點為連接A、B兩棟的雙層景觀鋼橋已完成，打造不僅只是室內的全民運動館，下層的鋼橋連接既有步道，成為兼具休閒與運動功能的戶外運動場所，特色建築已於2024年獲得國家卓越建設獎肯定，取得休閒建築類最佳規劃設計類卓越獎。

此外，B棟的綜合球場採用鋼構與集成木材結合的複合式結構，為南市首座應用此構造型式的大型運動場館。在兼顧結構安全的同時，融入溫潤木材元素，不僅為場館注入溫潤自然的氛圍，更能有效固碳，達到節能減碳的環保效益。

市長黃偉哲表示，運動館不只是提供市民運動的空間，更是提升生活品質與促進社區交流的重要據點。可望安南區全民運動館成為一座具備專業性、親民性與美感的場館，帶動在地居民從日常開始愛上運動、樂於參與，讓健康成為全民的習慣、也成為城市的風景。

「安南區全民運動館」工程進度已達65%。（圖由南市府提供）

南市體育局長陳良乾（右）視察工程進度。（南市府提供）

連接A、B兩棟的雙層景觀鋼橋是一大亮點。（南市府提供）

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