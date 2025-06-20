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    友善生態有成！ 本土種「日本禿頭鯊」大量現蹤新北碧潭堰

    北市水利局設置於碧潭堰的水下監視器，觀察到大批台灣原生種日本禿頭鯊洄游畫面。（新北市水利局提供）

    北市水利局設置於碧潭堰的水下監視器，觀察到大批台灣原生種日本禿頭鯊洄游畫面。（新北市水利局提供）

    2025/06/20 11:01

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市碧潭堰改建完成後，附設的魚道提供新店溪魚類洄游的路徑，新北市水利局近期觀察到，對水質極為敏感且珍貴的台灣原生種「日本禿頭鯊」（現名為日本瓢鰭鰕虎，俗稱和尚魚）也在近日大量現蹤，連續3年到訪，彰顯碧潭堰在友善生態環境的效果。

    水利局長宋德仁表示，新店溪原本的碧潭堰體，因為颱風損毀，經過新北市政府重建新堰體後，更在堰體東岸構工興建一座魚道，提供新店溪的魚類洄游，在東岸還設有可以觀察魚類洄游的水下觀察窗，提供民眾與生態研究團體的好的觀察。

    管理單位日前透過水下攝影機的畫面，捕捉到日本禿頭鯊群泳的珍貴畫面，生態調查團隊指出，日本禿頭鯊屬於河海洄游的魚種，在台灣東部較為常見，西部的河川並不常見，能夠看到日本禿頭鯊洄游景象，意謂所在河川水質具高溶氧，早在2010年時，環境部就曾公布新店溪碧潭發現絕跡超過20年的日本禿頭鯊再度現蹤，證實淡水河流域的水質有很大幅度的改善。

    生態調查團隊表示，2022年5月在碧潭堰施工期間，就發現大量正在溯溪而上的日本禿頭鯊，牠們喜歡緊貼在光滑濕潤的牆壁，在岸邊攀爬的時候也不忘啃食牆壁上附生的藻類，牠們之所以能夠黏在堰體光滑的牆面上，主要是靠著在肚子底下癒合成為吸盤狀的腹臍，可以緊緊地吸著牆面，再藉由嘴巴、胸鰭和身體的配合，緩緩向上攀爬，憑藉這項獨特本領，對牠們來說攀爬數十公尺高的瀑布也不是問題。

    水利局表示，長達132公尺的碧潭堰魚道自2023年8月啟用至今，也即將邁入第3年，最初是作為生態補償策略，但它從無到有的建置，成功打通中斷46年的新店溪生態廊道，生態調查團體記錄到其中36種原生魚類已利用魚道洄游到上游。

    日本禿頭鯊屬於河海洄游的魚種，在台灣東部較為常見，西部的河川並不常見。（新北市水利局提供）

    日本禿頭鯊屬於河海洄游的魚種，在台灣東部較為常見，西部的河川並不常見。（新北市水利局提供）

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