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    新北捷即起徵才推租屋補助青年追夢 AI應用研究員起薪上看7萬5

    人工智慧（AI）科技潮正夯，新北大眾捷運公司啟動今年度第2次招才，約130個職缺，其中包含「AI應用策略研究員」一職，起薪最高可達7萬5千元。（新北捷運公司提供）

    人工智慧（AI）科技潮正夯，新北大眾捷運公司啟動今年度第2次招才，約130個職缺，其中包含「AI應用策略研究員」一職，起薪最高可達7萬5千元。（新北捷運公司提供）

    2025/06/20 11:07

    〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）科技潮正夯，新北大眾捷運公司啟動今年度第2次招才，約130個職缺，其中包含「AI應用策略研究員」一職，起薪最高可達7萬5千元，即日起開始報名；此外，捷運公司表示，為吸引外縣市青年來服務，非北北基桃戶籍、月薪低於4萬元的錄取人員，若於試用期間租屋於雙北，每月可申請最多4000元租屋補貼。

    捷運公司表示，因應三峽鶯歌線即將通車、AI智慧轉型發展需求，捷運公司今年第2次公開招考，預計招募約130人，涵蓋AI應用、車輛維修、司機員、資產開發等多元職類，甄試報名自即日起至7月3日中午12點，AI應用策略研究員至7月11日止。

    捷運公司說，「AI應用策略研究員」一職招募具備AI、數據應用背景之人才，將有機會參與捷運智慧化推動工作；此外，多數職缺沒有「無工作經驗」的限制，歡迎應屆畢業生與有志從事公共運輸服務者報名。

    雙北房屋租金不低，捷運公司指出，公司推出租屋補貼制度，錄取人員設籍非北北基桃地區，且月薪未達4萬元，若於試用期間租屋於雙北，每月可申請最高4000元補貼；甄試簡章已公告於官網，可查詢詳細職缺、報名資格。

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