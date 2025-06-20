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    教育部青年海外度假打工與17國合作 逾36萬人次參與

    青年海外度假打工有17國可選，教育部將辦宣導會說明。（教育部提供）

    青年海外度假打工有17國可選，教育部將辦宣導會說明。（教育部提供）

    2025/06/20 11:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕為擴大我國青年與國際接軌，促進國際青年交流，政府推動與主要國家簽署度假打工計畫協定，目前已與17國合作，逾36萬人次參加，教育部將於7月舉辦今（114）年2場度假打工宣導說明會，並邀請過來人分享海外蛻變旅程之經驗。

    教育部青年發展署科長黃馨萱說明，自民國93年開辦計畫迄今，已與紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、德國、韓國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克、法國、盧森堡、荷蘭等17國簽訂協議。

    教育部青年署預計在7月於台北及高雄舉辦2場「青年海外度假打工宣導會」，黃馨萱表示，為保障青年海外度假打工權益與提升安全意識，宣導會將邀請外交部代表，以及與我國簽訂度假打工協定國家的駐台代表共同參與，並於宣導會中介紹度假打工計畫最新現況、相關申請程序、各國申請度假打工資格及文化、海外安全注意事項等，提供青年行前準備所需了解的相關資訊。

    此外，教育部也邀請曾赴海外度假打工的過來人學長姐分享經驗談，讓青年更瞭解赴海外度假打工可能面臨的挑戰，以及度假打工經歷如何讓他們成長與轉變，另北區會場外設有攤位區，提供海外保險資訊以及職涯諮詢服務，有意前往海外度假打工的青年可踴躍報名，啟動「邊走邊學、邊玩邊成長」的旅程，活動採線上報名（https://reurl.cc/bWyAvl）。

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