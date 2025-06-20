安平馬公航線7/8復航 南市觀旅局長證實

台南市安平港到澎湖馬公港的安馬航線暑假復航，將由「雙吉福氣號」行駛。（圖由南市觀旅局提供）

2025/06/20 10:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平港到澎湖馬公港的安馬航線預計於今年7月8日復航，台南市觀光旅遊局長林國華今天在議會答詢時，證實安馬航線將復航。林國華表示，將於6月26日召開記者會說明。

市議員李啟維今天總質詢，關切安平港和馬公港航線何時可復航，觀旅局長林國華答詢時做上述表示。

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林國華於會後進一步說明，安馬航線將由100噸的「雙吉福氣號」行駛，與目前台南將軍港到澎湖南方四島的船商是同一公司，載客量150人，未來一週2班，固定於每週二及週五兩地對開，單程票價暫定1200元。未來會和旅行社共推跳島旅行，如果參加跳島旅行，會有特別的優惠。

李啟維表示，台南和澎湖兩地交流密切，安馬航線的復航對兩地鄉親可說是一大好消息，希望未來票價一定要比機票更低，這樣才有競爭力。據他了解，未來安馬航線的行船，航程約2.5小時，船體大小和布袋到澎湖的船差不多，載客量約150人左右。相關詳情得由觀旅局進一步說明。

他說，先前，「麗娜輪」於2020年12月正式推出台南－澎湖返鄉旅遊春節航次，隔年開始行駛固定航班，可惜，航商基於商業和資金考量於2023停航。非常感謝台南市政府的努力，讓台南澎湖的安馬航線在眾多鄉親的待期下，終於可以順利復航，未來也將可促進兩地的交流和帶動地方的觀光。（11:02更新）

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