澎湖花火節無人機秀落幕 4米高史努比氣球與造型公仔接棒

馬公觀音亭園區已有經典狗屋，古蹟公園將再放置大型史努比玩偶。（澎湖縣政府提供）

2025/06/20 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，「號稱」最後1場無人機秀，昨（19）晚升空落幕。取而代之的是4公尺高史努比巨型氣球及30隻造型公仔，自6月23日起至7月29日將在史蹟公園與大家見面，與6月12日在觀音亭園區亮相的2座氣球裝置3.8公尺高的「經典狗屋造型」角色與3公尺高的大型角色氣球相互輝映。

另外澎湖縣政府更策劃30隻史努比造型公仔快閃活動，將分別於6月21日山水沙灘及6月22日西嶼鄉大菓葉玄武岩2大知名景點登場，快閃時間為上午11點至下午5點，屆時30隻造型公仔將結合自然壯麗的玄武岩地形與蔚藍沙灘美景，帶來可愛又療癒的視覺盛宴，完成快閃任務後，將回到史蹟公園與4公尺高的大型史努比裝置藝術合體，打造最萌的打卡景點。

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此次裝置藝術同步結合「澎湖國際海上花火節臉書打卡抽好禮活動」，凡前往任3處與角色家族裝置「同框合影」，並將照片上傳至「澎湖國際海上花火節」Facebook粉絲專頁指定貼文留言處，即可參加抽獎活動。此次新增的巨型造型氣球及造型公仔也列入活動打卡點。

旅遊處表示，史努比不僅是卡通角色，更是全球文化的象徵。自1950年誕生以來，這隻可愛的小狗以幽默、機智和無畏的冒險精神，擄獲世界各地粉絲的心。如今歡慶誕生75週年並與澎湖花火節聯名，結合藝術裝置及氣球展覽與夏夜花火光影，期望持續延長活動效益，創造地方嶄新亮點。

大型史努比氣球玩偶，可以拍照打卡，也可以參加抽獎。（澎湖縣政府提供）

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