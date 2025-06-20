為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豐原慈濟宮龍柱歷經半年修復 已完工拆架

    慈濟宮「虎邊」龍柱修復完成，日前拆架，龍柱煥然一新。（記者張軒哲攝）

    慈濟宮「虎邊」龍柱修復完成，日前拆架，龍柱煥然一新。（記者張軒哲攝）

    2025/06/20 09:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕具有近300年歷史的豐原慈濟宮，去年配合建醮盛典，進行廟內外彩繪，其中，廟方以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，飽受外界質疑將嚴重傷害石柱本身結構，廟方在建醮結束後，去年底邀請古蹟修復師談宜芳協助修復，15日已完工拆架，讓信眾見到煥然一新的龍柱。

    豐原慈濟宮去年以現代化學油漆粉刷百年龍柱，受到文史工作者質疑傷害石柱，廟方後來暫停施工，以大圖輸出原貌保護2根龍柱；修復團隊以布幕圍起龍柱，修復師在布幕裡修復龍柱。

    慈濟宮聘請修復師談宜芳團隊進行修復工程，以酒精、丙酮為溶劑，逐漸去除豔麗漆色，左邊「龍邊」柱體先修復恢復原貌，再修復「虎邊」龍柱，「虎邊」龍柱日前拆架。

    談宜芳今日指出，慈濟宮百年龍柱已經修復完成，恢復原貌。日治時期豐原街的寺廟至少有25間之多，包括慈濟宮、福德祠、慈惠堂、廣興宮、南興宮、南濟宮及永南宮等，可想見宗教文化資產的豐富。6月29日她將在葫蘆墩文化中心舉行講座，分享豐原慈濟宮龍柱的意義及其修護過程。另外，教授李建緯則介紹豐原慈濟宮文物之美。

    慈濟宮龍柱全面修復完工，煥然一新。（記者張軒哲攝）

    慈濟宮龍柱全面修復完工，煥然一新。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播