豐原慈濟宮龍柱歷經半年修復 已完工拆架

慈濟宮「虎邊」龍柱修復完成，日前拆架，龍柱煥然一新。（記者張軒哲攝）

2025/06/20 09:59

〔記者張軒哲／台中報導〕具有近300年歷史的豐原慈濟宮，去年配合建醮盛典，進行廟內外彩繪，其中，廟方以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，飽受外界質疑將嚴重傷害石柱本身結構，廟方在建醮結束後，去年底邀請古蹟修復師談宜芳協助修復，15日已完工拆架，讓信眾見到煥然一新的龍柱。

豐原慈濟宮去年以現代化學油漆粉刷百年龍柱，受到文史工作者質疑傷害石柱，廟方後來暫停施工，以大圖輸出原貌保護2根龍柱；修復團隊以布幕圍起龍柱，修復師在布幕裡修復龍柱。

請繼續往下閱讀...

慈濟宮聘請修復師談宜芳團隊進行修復工程，以酒精、丙酮為溶劑，逐漸去除豔麗漆色，左邊「龍邊」柱體先修復恢復原貌，再修復「虎邊」龍柱，「虎邊」龍柱日前拆架。

談宜芳今日指出，慈濟宮百年龍柱已經修復完成，恢復原貌。日治時期豐原街的寺廟至少有25間之多，包括慈濟宮、福德祠、慈惠堂、廣興宮、南興宮、南濟宮及永南宮等，可想見宗教文化資產的豐富。6月29日她將在葫蘆墩文化中心舉行講座，分享豐原慈濟宮龍柱的意義及其修護過程。另外，教授李建緯則介紹豐原慈濟宮文物之美。

慈濟宮龍柱全面修復完工，煥然一新。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法