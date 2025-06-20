為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學生宿舍變日月光員工宿舍？ 樹德科大：目前尚未與企業簽約

    高雄樹德科技大學計畫將學生宿舍轉型為企業員工宿舍，引發校內熱議。（民眾提供）

    高雄樹德科技大學計畫將學生宿舍轉型為企業員工宿舍，引發校內熱議。（民眾提供）

    2025/06/20 09:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄樹德科技大學昨（19日）發出校內公告，要學生第一宿舍進行修繕轉型，校內傳聞是要把學生宿舍提供給日月光作為員工宿舍，校方澄清，目前尚未與企業簽約，若未來無法與企業達成產學合作協議，仍會把宿舍開放給學生居住。

    校方指出，此次宿舍搬遷引發疑慮，學校深感重視，起因是為了因應少子化趨勢，為提升宿舍空間使用效率，學校規劃整體環評估境活化作業，預計將使用29年的第一宿舍（男生宿舍）進行整修更新，並透過產學合作的方式，轉型為企業員工宿舍，同時創造學生實習與就業機會，也協助企業解決住宿需求。

    原本已登記入住第一宿舍的同學，校方將統一安排至第三宿舍，學校保證每位學生皆有房間可住，同學們若有包房需求，學校也會協助安排。考量暑假將至，針對尚未完成搬遷的行李，已在第三宿舍規劃專區供暫置使用，並多次提醒同學，貴重物品請務必自行妥善保管，避免留置宿舍內。

    不過，有學生爆料指出，校方所指的產學合作企業員工宿舍，就是日月光的員工宿舍，日前校方有發佈過問卷，但大部分學生都反對轉型為員工宿舍，但校方仍執意推行，令人不解。校方則澄清，目前尚無法確定合作企業為日月光，此次溝通上的不足，會持續檢討改進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播