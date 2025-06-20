學生宿舍變日月光員工宿舍？ 樹德科大：目前尚未與企業簽約

高雄樹德科技大學計畫將學生宿舍轉型為企業員工宿舍，引發校內熱議。（民眾提供）

2025/06/20 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄樹德科技大學昨（19日）發出校內公告，要學生第一宿舍進行修繕轉型，校內傳聞是要把學生宿舍提供給日月光作為員工宿舍，校方澄清，目前尚未與企業簽約，若未來無法與企業達成產學合作協議，仍會把宿舍開放給學生居住。

校方指出，此次宿舍搬遷引發疑慮，學校深感重視，起因是為了因應少子化趨勢，為提升宿舍空間使用效率，學校規劃整體環評估境活化作業，預計將使用29年的第一宿舍（男生宿舍）進行整修更新，並透過產學合作的方式，轉型為企業員工宿舍，同時創造學生實習與就業機會，也協助企業解決住宿需求。

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原本已登記入住第一宿舍的同學，校方將統一安排至第三宿舍，學校保證每位學生皆有房間可住，同學們若有包房需求，學校也會協助安排。考量暑假將至，針對尚未完成搬遷的行李，已在第三宿舍規劃專區供暫置使用，並多次提醒同學，貴重物品請務必自行妥善保管，避免留置宿舍內。

不過，有學生爆料指出，校方所指的產學合作企業員工宿舍，就是日月光的員工宿舍，日前校方有發佈過問卷，但大部分學生都反對轉型為員工宿舍，但校方仍執意推行，令人不解。校方則澄清，目前尚無法確定合作企業為日月光，此次溝通上的不足，會持續檢討改進。

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