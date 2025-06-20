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    國7仁武系統交流道最高約20層樓 好過日：全台最複雜

    國道7號與國道10號交會處的仁武系統交流道，好過日視為全台最複雜交流道。（翻攝好過日）

    國道7號與國道10號交會處的仁武系統交流道，好過日視為全台最複雜交流道。（翻攝好過日）

    2025/06/20 09:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高速公路局公布國道7號所有交流道設計示意圖。其中仁武系統交流道涵蓋國道10號、高屏2快、國7等多層規劃，最高約20層樓；臉書社群「高雄好過日」評析，這裡將成全台看起來最複雜的系統交流道。

    高市都委會6月18日通過國7都市計畫變更案，國7總經費約1357.9億元，預計2026年動工、2030年底完工，預期可分流國道1號交通量10%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道10號仁武至鼎金段29%。

    國7共有2處系統交流道、3處雙向及2處單向交流道，高公局日前公布所有交流道設計示意圖，其中仁武系統交流道設計上相當複雜、引起關注。

    長期關心交通等城市建設的臉書社群「高雄好過日」表示，仁武系統交流道從平面往上，國10在第2層、高屏2快在第3層，而國7與高屏2快匝道縱面布設於第2到5層，匝道最高層達66公尺、約20層樓高，將成為全台看起來最複雜的系統交流道。

    「高雄好過日」表示，也因國7仁武交匯複雜，加上國10負荷已大，這裡可能成為車流瓶頸，解決方式包含拓寬國1、或者國7北延兩種。

    「高雄好過日」認為，隨著台南、高雄間城市與產業發展，國1乘載量在目前已不堪負荷，加上南部半導體S廊帶發展需求，國7北延評估仍有必要，建議相關單位應儘速啟動可行性評估，畢竟拖得越久，建設成本和交通衝擊會更高。

    國道7號大寮系統交流道設計圖。（圖:高公局、翻攝好過日）

    國道7號大寮系統交流道設計圖。（圖:高公局、翻攝好過日）

    國道7號終點示意圖。（翻攝好過日）

    國道7號終點示意圖。（翻攝好過日）

    國道7號鳥松交流道。（翻攝好過日）

    國道7號鳥松交流道。（翻攝好過日）

    國道7號路線圖。（翻攝高公局官網）

    國道7號路線圖。（翻攝高公局官網）

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