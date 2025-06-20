今起至週日持續悶熱 高溫恐破37度 專家曝颱風發展機率

氣象專家指出，受偏南風到西南風影響，今日至週日將會持續悶熱，各地高溫會落在33至36度之間，局部地區將出現37度或以上高溫。預估6月底前「梅雨鋒面」已無南下的機率。（資料照）

2025/06/20 09:16

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受偏南風到西南風影響，今日至週日將會持續悶熱，各地高溫會落在33至36度之間，局部地區將出現37度或以上高溫。預估6月底前「梅雨鋒面」已無南下的機率。至於未來10天西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率較高，但其路徑為向北轉後迅速遠離；南海至巴士海峽一帶的「熱帶擾動」發展機率低，且也幾乎沒有侵台機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日受太平洋高壓西伸影響，各地高溫炎熱，屏東內埔高溫37.7度，拔得頭籌；大台北、彰化及高屏等地區，也都有超過36度以上的實際觀測數值。

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「林老師氣象站」提到，今日至週日環境受偏南風到西南風影響，天氣將會持續悶熱，評估各地高溫會落在33至36度之間；尤其是大台北、中南部及花蓮、台東地區也都有局部37度或以上高溫發生的機率。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下下週日台灣在暖氣團内，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，有局部較大雨勢，應注意氣象署即時訊息。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部22至36度、南部23至37度、東部22至35度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。預估未來10天西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率較高（熱帶低壓最高達70%，達輕颱僅在20%以下），但其路徑為向北轉後迅速遠離。至於南海至巴士海峽一帶的「熱帶擾動」發展機率較低（熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下），幾無「輕颱」侵擾台灣的機率。

「林老師氣象站」指出，今日至週日環境受偏南風到西南風影響，天氣將會持續悶熱，評估各地高溫會落在33至36度之間；尤其是大台北、中南部及花蓮、台東地區也都有局部37度或以上高溫發生的機率。（圖擷自臉書）

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