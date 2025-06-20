台灣與比利時高教合作新突破 深化海外攬才與科研交流

「台灣與比利時高教圓桌論壇」在布魯塞爾舉行，我高教代表團與比利時高教界領袖共商深化彼此合作。（高教基金會提供）

2025/06/20 10:05

〔記者林曉雲／台北報導〕台比高教合作再升級！今（2025）年「台灣與比利時高等教育圓桌會議」於布魯賽爾登場，比利時14所高等教育機構共33位代表參與，高教基金會董事長吳正己表示，台灣與比利時雙邊高等教育機構迄今已簽署逾百項學術合作協議，互動密切，目前約有270位台灣學生在比利時研習，同時也有155位比利時學生在我國就讀，未來將持續開展新計畫、深化夥伴關係的高度潛力。

台灣高教代表團先於法國里爾，參與「2025台灣-法國高等教育高峰會」後，繼續在比利時布魯塞爾參與「2025台灣-比利時高等教育圓桌會議」，積極拓展合作新契機。

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教育部、財團法人高等教育國際合作基金會、駐歐盟兼駐比利時代表處及比利時法語區研究與高等教育學會（ARES）共同舉辦，教育部駐比利時教育組長李彥儀說明，台比圓桌會議聚焦雙邊在高等教育與科研領域的合作契機，針對特色領域合作、推動科研計畫及人才交流等議題進行深入討論，雙方均展現強烈合作意願，並提出具體行動方向，為未來更深化的合作鋪路。

比利時法語區研究與高等教育學會國際關係主席Laurence Ris表示，她近期才拜訪台灣，並代表蒙斯大學與台灣高教代表會唔、締結合作協議等，期待未來進一步強化比利時法語區與台灣在學術與研究層面的實質合作。

台灣代表團一行人還參訪荷語魯汶大學與比利時微電子研究中心（IMEC），洽談雙邊在科研合作、師生交流計畫及新興科技應用等多面向合作。

此外，教育部在比利時舉辦海外攬才說明會，大學校長及主管們向當地就讀的台籍博士生與青年學者，介紹教育部「玉山學者計畫」與各大專校院的人才延攬需求，透過特色簡報與現場交流，說明我國高教多元前瞻的研究環境與發展潛力，吸引優秀人才回台任教或研究。

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