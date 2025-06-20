尖牙利嘴！日月潭「惡霸」魚虎又囂張 水下橫行曝光

日月潭魚虎因滿口尖牙利嘴、獵食性強，在潭區沒有天敵，又被稱作「湖中惡霸」、「生態殺手」。（「日月潭一等高」提供）

2025/06/20 08:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期天氣炎熱，「湖中惡霸」魚虎又開始變得囂張，潭區釣客「日月潭一等高」，最近透過魚探機勘查水下魚況，赫見魚虎常常追著其他魚群跑，在水下橫行霸道，雖然目前正值魚虎繁殖季，魚虎索餌慾較低，不過仍有釣友捕到近1公尺長魚虎，也算及早防治，防止魚虎繁衍。

日月潭前幾年魚虎肆虐，除會啃咬潭區其他魚類，還因滿口尖牙利嘴、獵食性強，在潭區沒有天敵，被稱作「湖中惡霸」、「生態殺手」。

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南投縣政府為降低魚虎數量，避免其他魚種魚苗遭魚虎獵食，近年透過電撈方式移除魚虎幼魚形成的「魚虎球」，有效抑制魚虎族群數，潭區其他魚類也有增多趨勢，恢復潭區魚類多樣性。

「日月潭一等高」表示，最近正值魚虎繁殖季，在潭邊有枯枝倒木的地方常見魚虎在配對繁殖，透過魚探機還可發現水下的魚虎蹤跡，有時可見一團魚群匆匆游過，後面跟著一尾大魚，就是魚虎又在橫行獵食。

雖然最近魚虎多在配對繁殖，對釣客的魚餌興趣不大，但仍有釣友陸續釣到幾尾體長約7、80公分到將近1公尺的魚虎，也算是及早防治，阻止其配對繁衍，若後續再搭配電撈防治，可望能繼續壓制魚虎數量，永續潭區漁業資源。

日月潭隨著天氣變熱，「湖中惡霸」魚虎又開始囂張，常在水下追著魚群獵食。（「日月潭一等高」提供）

日月潭隨著天氣變熱，「湖中惡霸」魚虎又開始囂張，常在水下追著魚群獵食，透過魚探機可見魚虎（紅圈）水下動態。（「日月潭一等高」提供）

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